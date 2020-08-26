7月外國客僅21人⋯國旅補助經費還不夠用！觀光業「慘上加慘」

▲外國旅客不能來，觀光業只能靠國旅客維生。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業面臨內憂外患，不只國際旅客來不了，如今連安心旅遊國旅補助計畫都可能提早喊卡。交通部觀光局公布今年7月來台旅客統計，共11748人次來台，較去年負成長98.81％，其中僅有21人是來台觀光，可說是慘中之慘。

疫情衝擊下，指揮中心要求所有入境旅客或國人均須接受14天的居家檢疫，大幅衝擊觀光產業。據觀光局統計，今年7月來台旅客共11748人次，較去年負成長98.81％。

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▲觀光局推出安心旅遊國旅補助，吸引大量旅客出遊。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局統計顯示，7月旅客國籍分別為日本715人次、港澳1,818人次、韓國333人次、中國大陸908人次、美國1,070人次、新加坡116人次、馬來西亞353人次、歐洲1,056人次、紐澳70人次。

來台旅客中，目的為觀光的僅有21人次，國籍包括日本、韓國、歐洲、美國等，入境旅客在台停留天數以31到60晚最多，平均每人停留31.81晚。

▲安心旅遊太夯，計畫預算出現短缺。（圖／記者李宜秦攝）

不只國際旅客來不了，現在連國旅補助都出現問題，交通部昨日表示，由於紓困3.0經費遲未審核，安心旅遊預算只好挪用，導致經費出現短缺，國旅補助恐怕只能維持到9月上旬，無法如期實施到10月底。

此消息一出，旅遊業界人人自危，業者指出，許多遊程都已提早販售，也扣除補助金額，若突然無法申請補助，對業者而言是雪上加霜，不只會血本無歸，恐怕還得債台高築，呼籲政府務必按照計劃，補助持續實施。