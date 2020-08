7月外國客僅21人⋯國旅補助經費還不夠用！觀光業「慘上加慘」

美國密蘇里大學(University of Missouri)商學院副教授喬爾(Joel Poor)日前在雲端上課時,得知其中一名學生來自武漢,便脫口說出「讓我戴上口罩」(let me get my mask on)引起爭議。據悉,上課的影片目前正在網路流傳,引發不少人譴責喬爾的言論涉及排華、種族歧視。