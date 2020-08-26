快訊／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當作未婚夫」求交保遭羈押

▲黃琪（深藍衣）涉詐1.26億遭起訴，法院裁定羈押不禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

黃琪（本名黃照岡）涉嫌詐騙林姓男友的劉姓母親1.26億元，檢方25日依詐欺罪起訴後，北院26日開移審庭，黃琪表示，他只是幫忙劉女處理遺產、投資房地產、幫忙找律師打官司，不明白為何劉女會告他詐欺，提出希望以1、2百萬元交保，北院裁定黃琪羈押不禁見。

黃琪今日於庭上，詳細說明與劉女往來的經過，稱劉女因父親的遺產在美國、日本被查稅，所以將錢交給他保管，期間他們金錢的往來相當複雜，包含他介紹律師替劉女與建設公司打官司、投資房地產，從劉女那得來的錢，他全都用在既定的目標上，林男所積欠的網路費、甚至痛毆他所產生的醫藥費，他也如數向劉女請款。

且有時劉女投資房地產，錢只出了部分，卻讓他揹了一大堆貸款，這些他為愛都扛下來了，不料竟遭劉女提告詐欺，他認為劉女就像在他脖子上，套了個「黃金做的枷鎖」，而他卻連個邊都啃不到。

黃琪稱已將男友看做未婚夫，決不會逃，表明願接受最嚴格的限制，請求法官讓他以1、2百萬交保，若真要羈押，就讓他維持禁見；檢察官認為，黃琪說詞逃避責任，且他先前還指揮證人刪除訊息，認為若黃琪交保，會在外串、滅證，另考量他涉犯的罪責，之後可能會遭鉅額求償，有逃亡可能，建請法官繼續羈押。

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