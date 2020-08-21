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科技業退休林韋宏　不怕檸檬價格低…拚出亮麗成績

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▲從科技業退休的農友林韋宏，種有機檸檬拚出好成績 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲從科技業退休的農友林韋宏，種有機檸檬拚出好成績 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從科技業退休的農友林韋宏，7年前從桃園到屏東縣里港鄉購地種檸檬，並申請有機驗證，賣給有機通路，價格穩定，今年雖碰到疫情，但價格維持穩定，每斤50元上下，創造出亮麗成績。

退休後從桃園搬到里港來住的林韋宏，想過退休生活，買了2.5分地，原是種蓮霧，因蓮霧不好照顧，朋友介紹改種檸檬。

他說，原本搬到里港農村就是要健康的身體，所以果園完全不噴農藥，採草生栽培，種了水薄荷、地毯草等各種草類，以前割下來的草當養份，現在草皮覆蓋表土，形成最好的保濕劑，還可以驅蟲，效果相當好，自製液肥，不僅植株強勢，結果率相當高。

林韋宏說，申請到有機驗證，主要銷售到有機通路及科技飲品，今年雖碰到疫情影響銷售，但有機檸檬價格都很穩定。而檸檬主要產季從7月到9月間，採收後開始修剪枝葉，病蟲害防治要到位，尤其是基部用塑膠網圍住，防止天牛叮咬，營造出生態般的環境，結果率高，也能賣出好價錢。

農糧署南區分署長姚志旺表示，林韋宏不當科技人，放下電腦改拿鋤頭，但以新思維種植，好產品自有好通路，在低迷情況下，依然創造亮麗成績。

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