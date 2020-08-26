張奇祿：數位身分證應立專法保障　資訊不被國家、私人濫用

▲民眾黨立委張其祿。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

內政部25日預告「戶政規費收分標準」修正草案，指出民眾補領數位身分證擬由現行的200元調漲至900元，被外界質疑收太貴。對此，民眾黨立委張其祿26日表示，數位身分證換發真正問題不僅在成本，更在於資安的保護，相對於德國、日本設立專法，實應再有更高密度的法制規範，才能更縝密地保障數位身分證不被資訊濫用的可能性。

張其祿在臉書表示，數位身分證雖未上路，但內政部「戶政規費收費標準」修正草案卻已先預告，未來民眾補領身分證每張費用擬由現行的新台幣200元，調漲為900元，原因當然是因為內政部所規劃全面換發的新式國民身分證，卡片材質及製發方式與紙卡不同，導致成本費用大幅增加，因此需要修正規費。

張其祿認為，「數位身分證換發的真正問題不僅在於成本，更在於資訊安全的保護」，目前內政部主要按《戶籍法》、《電子簽章法》、《資通安全管理法》，以及《個人資料保護法》來進行對數位身分證的設計規劃和個資保護，但相對其他網路先進國家如德國、日本、愛沙尼亞等國在這部分皆立有專法，實應再有更高密度的法制規範，方能更縝密地保障數位身分證內因統整更多的個人資訊，而不被資訊濫用（無論是國家或私人）的可能性。

另外，張其祿還指出，在人權保障部分，台灣人權促進會 亦提出數位身分證換發過程中所應關注的人權課題，如換發的法源基礎（含違憲疑義）、資安風險、法制規範疏漏、民眾對證件規格的選擇權利、專案招標疑慮等。