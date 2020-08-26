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崑山科大獲補助建置機器人術科考場　種子教師、監委授證數量最高

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▲崑山科大在教育部評比補助下，建置了機器人術科考場，4位老師獲得種子教師及監評委員授證，數量為全國之最。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科大在教育部評比補助下，建置了機器人術科考場，4位老師獲得種子教師及監評委員授證，數量為全國之最。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

「台灣機器人產學聯盟」是推動機器人產業發展培育人才最大的產學聯盟組織，共有66家企業及學校加入聯盟，崑山科技大學為聯盟成員，該校不僅在2020學年度將原「電通系」更名為「智慧機器人工程系」，在教育部評比補助下，更建置機器人術科考場，4位老師獲得種子教師及監評委員授證，數量為全國之最。

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為促進台灣機器人產業發展，由台灣智慧自動化與機器人協會主導成立的「台灣機器人產學聯盟」，在台大醫院國際會議中心舉行啓動儀式，共有上銀科技、東元電機等66家企業及學校加入聯盟。典禮由教育部技職司司長楊玉惠、科技部司長徐碩鴻與主辦單位台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）創會理事長卓永財、名譽理事長黃漢邦等人主持台灣機器人產學聯盟啓動儀式。

▲崑山科大在教育部評比補助下，建置了機器人術科考場，4位老師獲得種子教師及監評委員授證，數量為全國之最。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為認證機器人相關專業，教育部特別辦理評比，全國僅補助崑山科大等六處，建置機器人工程師術科考場，楊玉惠司長在啟動典禮當天同時為術科考場，以及11位種子教授、15位監評委員授證，崑山科大則由校長李天祥、行政副校長兼主任秘書鐘俊顏等人出席與會授證儀式。

▲崑山科大在教育部評比補助下，建置了機器人術科考場，4位老師獲得種子教師及監評委員授證，數量為全國之最。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李天祥校長表示：「本校有4位老師獲得種子教師及監評委員授證，包括智慧機器人工程系吳崇民主任、陳國泰副教授、機械系朱孝業教授及孫書煌副教授，為全國最多，此次在台南地區共有5間高工職參與聯盟，並獲得上銀科技贊助機器手臂，本校將規劃與這幾所高工職組成小聯盟，恊助各校訓練師資及完善教材，共同為培育人才努力。」

崑山科大為全國第一個教育部核准的「智慧機器人工程系」，不僅延續原電通系豐沛的教學設備與師資陣容，該系更獲得「109年度教育部前瞻基礎建設計畫-人才培養促進就業建設-建置產業菁英訓練基地-機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」，由陳國泰老師負責統籌考場建置，除了「iPAS機器人工程師術科考場」、智慧工廠中與CNC協作的「iPAS機聯網術科考場」、以及智慧化的眼睛「iPAS感知系統工程師術科考場」等，可望帶給學生取之不盡的教學資源。

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