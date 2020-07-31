培育機器人人才　雲科大成立全台首座「訓練基地」

▲雲科大成立全台首座「訓練基地」，教育部長為該場域揭牌。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

雲林科技大學獲教育部108年優化技職校院實作環境計畫補助，設置國內校園首所智慧型機器人菁英人才訓練基地，日前教育部潘文忠部長為該場域揭牌。

教育部指出，日前透過前瞻基礎建設計畫推動「優化技職校院實作環境計畫」，補助雲科大3,500萬元經費建置教學基地，以移動機器人為核心，聚焦「移動機器人」技術應用，建構機器人設備與實習場域，並配合產業需求規劃課程，達到訓練學生實務操作能力。

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雲科大校長楊能舒表示，雲科大致力推動機器人教育多年，也運用資源到多所偏鄉學校進行推廣，為在地技職教育向下紮根。雲科大機器人教學基地的成立，期待藉此帶動國內機器人教育推廣，並肩負培育優秀機器人菁英人才的重任。

▲潘文忠操作萬向式自動導航輪椅。（圖／教育部提供）

楊能舒也說，「智慧型機器人菁英人才訓練基地」奠基於雲科大教學團隊多年耕耘的成果累積，包含跨領域技術合作、機器人教材研發、機器人競賽活動辦理以及偏鄉推廣等面向，訓練基地除提供學生學習場域外，亦作為產學合作與教育推廣中心。

楊能舒進一步指出，推廣中心未來可做為基礎訓練教室，透過教育部經費挹注，購置各式移動機器人移動平台逾50台、積木式移動機器人開發模組逾百組，並開設各項機器人課程，培育學生具備專業知能；技優培訓基地，以培育競賽選手為主軸，設有國際技能競賽、全國技能競賽、工科技藝競賽等機器人比賽場地，提供學生扎實的實務訓練。

▲雲科大成立全台首座「訓練基地」。（圖／教育部提供）

教育部表示，「優化技職校院實作環境計畫」補助學校購置教學設備，除完善校內實作環境、促進產學需求媒合以外，同時鼓勵將教學資源分享至鄰近學校；期許雲科大作為機器人領域的人才培育中心，將教學資源分享至鄰近的虎尾科大、南開科大、遠東科大與吳鳳科大等校，共同進行機器人種子師資與跨校整合人才培育，達到資源共享、互惠加值的目標。