接二連三中獎！好運姐「撿到500元發票」去紫南宮拜拜　刮刮樂開獎狂飆10倍

▲撿到500元，又刮刮樂中5000元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

財運一來擋都擋不住！一名女子日前在路上撿到夾有500元發票，隔天到紫南宮拜拜時，順道去附近彩券行買了500元刮刮樂，結果第一張就刮中500元回本，於是她再買一張，想不到這次不僅中獎，而且還是個10倍大獎。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她看到地上發票都會心癢忍不住去撿，那天撿起發票才發現裡面還夾有500元鈔票，隔天到紫南宮拜拜添個香油錢，拜完剛好又刮中500元刮刮樂，忍不住和前一天的發票做聯想，她想說趁著好手氣再買一張，結果「500元多了個0」，這次竟然中大獎5000元，趕快又到旁邊紫南宮多添一點香油錢。

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▲竹山紫南宮。（圖／記者謝孟儒攝）



原本以為自己已經夠幸運，後來去吃壽司時，把空盤丟入回收桶完抽獎小遊戲，結果又意外中了2個獎，得到2個拉拉熊轉蛋，彷彿所有好手氣都集中在這一天，讓她開心地說「（好運）接二連三～」。

網友紛紛留言，「吸好運」、「紫南宮真的靈，我有次跟進香團去拜拜，買100刮刮樂就中了300」、「我有騎車時遇到百步蛇，隔天去紫南宮拜拜順便買彩券，結果539中了20000」、「可能撿到人家的改運錢，也順便幫你改運了」、「你這輩子的運氣用完了」。