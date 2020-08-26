　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

接二連三中獎！好運姐「撿到500元發票」去紫南宮拜拜　刮刮樂開獎狂飆10倍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好運接二連三。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲撿到500元，又刮刮樂中5000元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者黃可昀／綜合報導

財運一來擋都擋不住！一名女子日前在路上撿到夾有500元發票，隔天到紫南宮拜拜時，順道去附近彩券行買了500元刮刮樂，結果第一張就刮中500元回本，於是她再買一張，想不到這次不僅中獎，而且還是個10倍大獎。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她看到地上發票都會心癢忍不住去撿，那天撿起發票才發現裡面還夾有500元鈔票，隔天到紫南宮拜拜添個香油錢，拜完剛好又刮中500元刮刮樂，忍不住和前一天的發票做聯想，她想說趁著好手氣再買一張，結果「500元多了個0」，這次竟然中大獎5000元，趕快又到旁邊紫南宮多添一點香油錢。

請繼續往下閱讀...

▲ 竹山紫南宮。（圖／記者謝孟儒攝）

▲竹山紫南宮。（圖／記者謝孟儒攝）

原本以為自己已經夠幸運，後來去吃壽司時，把空盤丟入回收桶完抽獎小遊戲，結果又意外中了2個獎，得到2個拉拉熊轉蛋，彷彿所有好手氣都集中在這一天，讓她開心地說「（好運）接二連三～」。

網友紛紛留言，「吸好運」、「紫南宮真的靈，我有次跟進香團去拜拜，買100刮刮樂就中了300」、「我有騎車時遇到百步蛇，隔天去紫南宮拜拜順便買彩券，結果539中了20000」、「可能撿到人家的改運錢，也順便幫你改運了」、「你這輩子的運氣用完了」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
一晚沒戴大戰3次！清純女星19歲陪睡名導　被拋棄拍片一脫爆紅
T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」　坦承3年前認識
梅西離開巴塞隆納原因曝光！新主帥一句話讓他氣到走人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛莉莎莎素顏出浴！他看照片嚇壞「差好大」　網大讚真實：沒有塑膠味

別再說台灣蝦蝦不好了！漁業署揭「3大機制」把關：N個政府單位給你靠

嘉南高屏升級「豪雨特報」　雨彈再擴大續掃11縣市

快訊／彰化血清抗體調查報告明上午公布！葉彥伯、詹長權、莊人祥全到場

台南長女市定古蹟「紅樓」整修完成 　盼重新找回紅樓歷史再創新風華

崑山科大獲補助建置機器人術科考場　種子教師、監委授證數量最高

接二連三中獎！好運姐「撿到500元發票」去紫南宮拜拜　刮刮樂開獎狂飆10倍

想當宅男也得先有房！四平商圈「100面旗幟」撿到槍　句句戳中上班族痛楚

普悠瑪號取消傾斜還是未定數　林佳龍：看過台鐵分析後再請專家檢視

台灣番茄種子年出口達5.1億！專家研發「病原檢測晶片」縮短76%檢定時程

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

愛莉莎莎素顏出浴！他看照片嚇壞「差好大」　網大讚真實：沒有塑膠味

別再說台灣蝦蝦不好了！漁業署揭「3大機制」把關：N個政府單位給你靠

嘉南高屏升級「豪雨特報」　雨彈再擴大續掃11縣市

快訊／彰化血清抗體調查報告明上午公布！葉彥伯、詹長權、莊人祥全到場

台南長女市定古蹟「紅樓」整修完成 　盼重新找回紅樓歷史再創新風華

崑山科大獲補助建置機器人術科考場　種子教師、監委授證數量最高

接二連三中獎！好運姐「撿到500元發票」去紫南宮拜拜　刮刮樂開獎狂飆10倍

想當宅男也得先有房！四平商圈「100面旗幟」撿到槍　句句戳中上班族痛楚

普悠瑪號取消傾斜還是未定數　林佳龍：看過台鐵分析後再請專家檢視

台灣番茄種子年出口達5.1億！專家研發「病原檢測晶片」縮短76%檢定時程

愛莉莎莎素顏出浴！他看照片嚇壞「差好大」　網大讚真實：沒有塑膠味

幕後／馬英九高分貝轟蔡英文　連打兩張牌替下一步鋪路

再難訂也想吃！網友熱議10家米其林摘星餐廳　RAW排第2名

別再說台灣蝦蝦不好了！漁業署揭「3大機制」把關：N個政府單位給你靠

陳為廷女友曝光！黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　急電溝通反遭斥

嘉南高屏升級「豪雨特報」　雨彈再擴大續掃11縣市

羈押期滿出來續施暴　警掃蕩...台南「陸橋幫」併軌8人落網

閨蜜削價搶工作？Lulu曝與吳姍儒「私下」真實一面

中職／兄弟宣布簽約7人沒有余謙　劉嘉益體檢未通過

iMovie多了新花樣！iPhone、iPad增3款「手繪感濾鏡」、25種配樂

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

connect select db:news error

相關新聞

陽宅第一凶「大門直對陽台窗」財氣全漏光

陽宅第一凶「大門直對陽台窗」財氣全漏光

型男命理師湯鎮瑋不僅會上節目教風水，也經常在粉絲專頁「湯鎮瑋老師」貼出【阿湯哥@說風水】的小專欄，教粉絲們一些風水小知識。日前他就PO文「家有穿堂風 錢財空空」，直接點出「陽宅第一凶，最忌穿堂風」，像大家中大門正對前後任一陽台的窗，沒有讓「氣」迴旋停留在家裡，就會讓財氣直接穿出屋子，影響居住者財運。

偷23張刮刮樂只中1300元　賊下場曝

偷23張刮刮樂只中1300元　賊下場曝

總獎金逾6億！台彩新推2款刮刮樂

總獎金逾6億！台彩新推2款刮刮樂

獨／護理師中15.6億　知情人士離奇車禍意識不清

獨／護理師中15.6億　知情人士離奇車禍意識不清

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

關鍵字：

紫南宮刮刮樂財運

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經
connect select db:news error

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面