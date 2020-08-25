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蔡英文：台灣經濟成長居四小龍之首　關鍵在不需封城

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▲▼總統蔡英文接見「109年度全國模範勞工及其眷屬」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日出席「台北市美國商會」（AmCham Taipei）2020謝年飯時強調，政府將致力打造有利各方的健全投資環境，並盼與美國政府及「台北市美國商會」繼續合作，藉由共同價值提升共同利益。

蔡英文表示，大家能夠齊聚一堂，她感到非常開心和感恩，「今年，看到各位身體健康齊聚在這裡，你們在台灣的公司能持續營運，而且還能到辦公室辦公，我尤其感到無比的感激。」

蔡英文說，她和她的政府團隊將持續捍衛台灣的公共衛生和經濟環境，讓國內和國際業者能夠安心營運，「我也很高興今晚在這裡見到美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen，酈處長為了促進美國高階官員訪台努力不懈，最近一次是8月美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，彰顯了台美堅實的夥伴關係。」

對於「台北市美國商會」，蔡英文認為，扮演的重要角色，更加深化台美堅實的夥伴關係，「我和商會會員有20年的情誼，從擔任貿易談判代表、主委、行政院副院長、反對黨主席、一直到總統任內，貴會居中連結台灣和美國商界。」

蔡英文指出，在今年的報告中，樂見去年「台灣白皮書」提出的82項議題，有11項約13%獲得解決，追平兩年前的最佳紀錄，「我也對白皮書中新增專章—聚焦人才培育與發展更國際化勞動力，深感興趣。」

蔡英文表示，很高興「台北市美國商會」是「美國在台協會」去年發起的「人才循環大聯盟計畫」合作夥伴，這些努力將讓台灣成為全球經濟的關鍵力量與資產，也會是全球供應鏈重整之時，美國在亞洲最可信賴的盟友。

蔡英文指出，更令她感到振奮的是，今年的《商業景氣調查》中，大多數（70.6%）美國商會會員對未來三年台灣的經濟前景表示樂觀，並認為美中貿易衝突對台灣經濟有正面影響，而對商會的業務無太大負面影響。

蔡英文說，最近數據顯示，台灣經濟在疫情期間仍維持增長，第一季經濟成長率2.2%，居亞洲四小龍之首，預期年度成長率為1.56%。

蔡英文表示，台灣經濟表現亮眼的關鍵在於我們不需要封城，工廠照常營運。半導體和5G基礎建設投資及居家辦公設備需求的增加，使資通訊產品及服務的需求大增，讓台灣在全球最嚴重的經濟衰退中仍可維持穩定的經濟成長。

在能源政策、勞工政策和法規面方面，蔡英文表示有相當進展，自2016年起，延長法規草案預告評論期至60天，目前有超過70%的法規評論期符合規定，將恪遵透明度和責任制原則，持續力求簡化繁瑣和不必要的法規。

蔡英文表示，她知道「台北市美國商會」會員一直在密切關注台美洽簽雙邊貿易協定的進程，「我們由衷感謝並歡迎各位向美國政府提供建議，台美一貫堅固穩定的夥伴關係，不僅讓雙方互蒙其利，也有助於維持印太區域的自由、開放與繁榮。」

蔡英文承諾，政府將致力打造有利各方的健全投資環境，期待與美國政府和「台北市美國商會」繼續合作，藉由共同價值提升共同利益，「2020年是充滿挑戰的一年，我們即使面對全新未知的領域，仍堅持不懈。」

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