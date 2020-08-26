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疫情下培力少年陷困境！　魏應充啟動紓困專案送暖

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▲疫情下培力少年陷入困境，頂新和德文教基金會創辦人魏應充特別指示基金會，啟動紓困專案送暖。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者鍾欣妍／屏東報導

手拿器具眼神專注，接受一對一指導，學習手沖咖啡的技巧，年僅17歲的飛夢林青年咖啡館培力學員林同學，是個長相靦腆的大男孩，很難想像曾經有一段時間是網咖常客，還是學校、家中的頭痛人物。

▲▼疫情下培力少年陷困境！　魏應充啟動紓困專案送暖。（圖／記者劉亮亨攝）

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▲▼飛夢林青年咖啡館培力學員林同學（上圖左），原本是常泡網咖、不愛唸書的孩子，後來在咖啡館找到對餐飲的興趣和目標，成功翻轉人生。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼疫情下培力少年陷困境！　魏應充啟動紓困專案送暖。（圖／記者劉亮亨攝）

林同學談起過往：「我是單親家庭，然後小時候不喜歡讀書，很常跑網咖，老師要一直找一直找，一直打電話給我爸，早上睡覺起來，就是上完課，我馬上去網咖打電腦，然後打到很晚，大概晚上11點、12點才會回家，因為不喜歡待在這裡，家裡沒有人。」

後來在偶然的機緣，進入飛夢林青年咖啡館，林同學靠著自己的雙手打工賺取生活費，開啟對餐飲的興趣，也找到自我價值，考過中餐及烘焙丙級證照，還準備挑戰烘焙乙級認證，成功翻轉自己的人生。不過像這樣提供弱勢青年就業培力的服務機構，今年受到疫情影響，募款收入受到重創。

▲▼疫情下培力少年陷困境！　魏應充啟動紓困專案送暖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲財團法人善慧恩社會慈善基金會董事長彭春貴表示，因疫情重創7成募款收入，感謝頂新和德文教基金會捐助20萬。（圖／記者劉亮亨攝）

財團法人善慧恩社會慈善基金會董事長彭春貴坦言，因疫情被迫取消公開募款活動，導致收入銳減7成，「當時頂新和德捐助我們20萬，幾乎可以撐兩個月，孩子補助的學費跟生活費用，非常感謝。」

▲▼疫情下培力少年陷困境！　魏應充啟動紓困專案送暖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（上圖）表示，創辦人魏應充（下圖右2）得知社福團體深陷疫情困境，特別指示基金會啟動疫情紓困專案，單是南部地區捐助逾10家機構，捐助金額累積超過千萬。（圖／記者劉亮亨攝、頂新和德文教基金會提供）

▲▼疫情下培力少年陷困境！　魏應充啟動紓困專案送暖。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡則表示：「頂新和德文教基金會魏應充創辦人特別關心這些社福團體，他們在照顧的這些個案，無論是孩子還是家庭，深怕他們在這個過程中受到衝擊，因此，請我們頂新和德文教基金會啟動疫情紓困專案，因此大概在南部合作單位，我們累計捐助超過10家，捐助金額目前累積也超過千萬。」

▲▼疫情下培力少年陷困境！　魏應充啟動紓困專案送暖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼社團法人屏東躍愛協會理事長林金展表示，透過頂新和德文教基金會這筆善款的挹注，可彌補弱勢兒童課輔、老人送餐、青少年烘焙課程等資金空缺。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼疫情下培力少年陷困境！　魏應充啟動紓困專案送暖。（圖／記者劉亮亨攝）

頂新和德文教基金會在疫情中即時送暖，幫助社福團體度過難關，而對於屏東躍愛協會來說，也受到疫情影響，募款收入大幅減少3成，收到來自頂新和德文教基金會的善款，猶如一場及時雨，讓組織運作回到正常軌道。

社團法人屏東躍愛協會理事長林金展感激的說：「幫助我們弱勢兒童課輔，有師資的資金，因為陪伴孩童需要老師，還有我們有老人送餐，那餐費的話，目前也比較沒有擔憂，再來就是青少年的烘焙課程，可以延長辦今天的烘焙大賽，也是運用這筆資金來規劃。」頂新和德文教基金會希望拋磚引玉，帶動各界一起伸出援手，成為社福團體最佳後盾。

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