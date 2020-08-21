　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

身障孩子畫作變果凍包裝　社區開食堂供百餘長者午餐

請按讚支持ETtoday新聞雲

身障孩子畫作變果凍包裝　社區開食堂供百餘長者午餐（圖／業者提供）

▲彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會研發新產品果凍上的包裝出自於心智障礙孩子們的畫作。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

小嶺頂愛啟兒關懷協會、湳底社區發展協會都是彰化縣內的在地公益團體。愛啟兒協會過去販售織襪商品時，曾聘僱專業美術老師協助心智障礙者畫作轉印其上，湳底社區協會2015年開辦「湳得食堂」，提供百餘名社區長輩午餐。他們獲選今年頂新和德文教基金會「食公益捐助計畫」贊助，愛啟兒協會將研發果凍，並用障礙孩子們的畫作包裝販售，湳底社區協會將持續推動送餐。

食公益捐助計畫由頂新和德文教基金會魏應充創辦人推動，徵求與飲食相關的相關服務方案，今年邁入第6屆，共有12個團隊入選。

身障孩子畫作變果凍包裝　社區開食堂供百餘長者午餐（圖／業者提供）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（左）致贈食公益2020年自立共好平台入選單位獎牌予彰。

身障孩子畫作變果凍包裝　社區開食堂供百餘長者午餐（圖／業者提供）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（左）與彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會常務理事賴幸宜（右）。

愛啟兒協會位於彰化員林市，在2011年由心智障礙者家長及關心他們終身規劃議題的學者專家組成，他們承租員林的中東社區活動中心，成立日間小型作業所，規劃代工、包裝作業、清潔訓練、手工藝、生態農園藝等項目，依服務對象能力分配工作與生產動線，每周至少20小時。

另外，協會安排文康活動，例如經非洲鼓課程訓練後，成立「愛啟兒樂團」並考取街頭藝人執照，可從事商業演出。協會還擷取學員在藝術課程的創作，用於自有品牌織襪商品的圖騰及包裝設計，常務理事賴幸宜指出，希望外界能了解這些孩子們的能力，如果有其他適合工作，可以介紹給他們或其他身心障礙團體。

頂新和德文教基金會日前參訪愛啟兒協會，志工群與協會孩子一起包裝織襪產品；志工詹大為說，孩子教他怎麼包裝，還說他做得很棒，他很高興能給孩子們一些幫助，讓他們的生命變得有意義。另一位志工盧小姐說，看到孩子們能發揮自己的長處，很不錯。

愛啟兒協會表示，考量食品相對容易銷售，社會大眾也比較願意購買支持，未來將與專業食品廠合作，選定果凍作為自創商品，並以心智障礙者畫作包裝，提供他們穩定且永續的工作機會。協會提到，頂新集團有累積多年的食品營運銷售能力，他們也希望能學習增進多元商品開發能力，利用善款架設銷售網站。

身障孩子畫作變果凍包裝　社區開食堂供百餘長者午餐（圖／業者提供）

▲彰化縣社頭鄉湳底社區發展協會為社區弱勢老人送餐。

湳底社區在彰化縣社頭鄉，是典型農業村落，社區內青壯年人口外流嚴重，長輩常常獨自白天在家，不注重飲食導致營養不均。社區協會2015年開辦「湳得食堂」，提供長輩午餐，目前每天供餐服務110人，到社區共餐的長者約20位。

為使社區福利永續經營，湳底社區協會還自行研發豆腐乳及脆瓜、菜脯等醃漬產品，豆腐乳在2017年榮獲水土保持局「農村好物」，引來媒體、部落客採訪。頂新和德文教基金會日前過去參訪，與社區長輩玩團康活動，並協助包裝「湳得豆腐乳」。社區協會總幹事劉景琨指出，他們長年關懷長者飲食，從6、7年前研究開發豆腐乳到現在，總算獲得外界肯定。

身障孩子畫作變果凍包裝　社區開食堂供百餘長者午餐（圖／業者提供）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（左），協助社頭鄉湳底社區發展協會志工裝熱銷的豆腐。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，今年食公益計畫向全國社福、非營利組織團體徵求和「食」領域有關的社會服務，鎖定自立、共好2個核心徵件主軸；這代表魏應充創辦人期望「善愛為寶、台灣共好」，支持公益團體在幫助他人的同時能夠自立，進而共好，這是計畫最核心的價值。蕭巧怡表示，針對共好的計畫將舉辦第2階段徵選，由專業評選委員評選出1組，藉由自立共好平台串接各界專業，提供輔導資源，並陪伴他們發展規劃，期望成為公益團體的最佳後盾。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
北市公布18家「違規收檢疫者旅館」
iPhone12長這樣！「超精準模型機」實拍照曝光
封殺大陸OTT服務愛奇藝恐下架 　國台辦回應了
葉彥伯哽咽喊「重來還是會做」　陳時中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

身障孩子畫作變果凍包裝　社區開食堂供百餘長者午餐

温貞菱變身温温姐姐　號召一同加入偏鄉孩童認養人

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

身障孩子畫作變果凍包裝　社區開食堂供百餘長者午餐

温貞菱變身温温姐姐　號召一同加入偏鄉孩童認養人

當小米酒遇上高梁酒！金門花蓮包機互飛　雙城互惠遊帶動商機

馬大偉解盤／NBA獨行俠vs.快艇　東東太強獨行俠瞬間成長

台南安平造船廠吊掛漁船引擎　工人慘遭擊中頭部送醫身亡

棉花糖白汪滾進「巧克力大噴泉」　媽氣炸想料理...網笑：土窯啦！

中職／張志豪膝蓋有點腫未先發　兄弟拉上左右牛棚投手

畫面還清白！暴龍總裁慶封王遭警猛推還挨告　沉痛聲明：只因我是黑人

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

中職／幻象2000全猿主場衝場　中職史上第5次

烏龍密醫冤案終還清白　台中精神醫師：10年網路霸凌向誰討公道

台東女嬰疑遭虐…爸接回見「滿臉瘀青」超痛心！　保母瞎扯：8月女嬰打的

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

公益熱門新聞

頂新和德捐30萬紓困金助老家協會

温貞菱變身温温姐姐　號召認養人

身障孩子畫作變果凍包裝

頂新和德助以琳少年學園

疫情漲10%！超市零錢捐每月破130萬

社福公益數位化　拚愛心最大化

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

捐款千元助學　送星巴克品嚐券

安全不能等！魏應充捐50輛交通車

公益巨星演唱會　台南振撼登場

魏應充捐逾800萬　助彰化9校少棒

遭棄養老人擠爆宜弘道之家　資金缺口達500萬

中保科技集團推動文化公益　林燈詩文背誦冠軍拿2萬獎金

更多熱門

相關新聞

頂新和德助心路紓困逾千身障者

頂新和德助心路紓困逾千身障者

台灣首家由身障者家長成立的社福團體心路基金會，今年首季募款與收益大減三分之一，逾千名身障者服務恐受衝擊。頂新和德文教基金會創辦人魏應充，繼去年與心路遲緩兒拍攝公益影片，日前又捐款助心路紓困。心路表示，社福團體很難透過振興三倍券受惠，只能苦撐，該捐款將先用於個案急難救助。

魏應充辦學堂　弱勢青年夢想發酵

魏應充辦學堂　弱勢青年夢想發酵

追夢工程第三屆啟動！　魏應充助3棒球小將留日

追夢工程第三屆啟動！　魏應充助3棒球小將留日

青少年烘焙賽拚夢想：想開戶外親子餐廳

青少年烘焙賽拚夢想：想開戶外親子餐廳

海選青少棒選手赴日留學　第三屆報名啟動

海選青少棒選手赴日留學　第三屆報名啟動

關鍵字：

食公益頂新和德文教基金會小嶺頂愛啟兒關懷協會湳底社區發展協會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面