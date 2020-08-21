身障孩子畫作變果凍包裝　社區開食堂供百餘長者午餐

▲彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會研發新產品果凍上的包裝出自於心智障礙孩子們的畫作。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

小嶺頂愛啟兒關懷協會、湳底社區發展協會都是彰化縣內的在地公益團體。愛啟兒協會過去販售織襪商品時，曾聘僱專業美術老師協助心智障礙者畫作轉印其上，湳底社區協會2015年開辦「湳得食堂」，提供百餘名社區長輩午餐。他們獲選今年頂新和德文教基金會「食公益捐助計畫」贊助，愛啟兒協會將研發果凍，並用障礙孩子們的畫作包裝販售，湳底社區協會將持續推動送餐。

食公益捐助計畫由頂新和德文教基金會魏應充創辦人推動，徵求與飲食相關的相關服務方案，今年邁入第6屆，共有12個團隊入選。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（左）致贈食公益2020年自立共好平台入選單位獎牌予彰。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（左）與彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會常務理事賴幸宜（右）。

愛啟兒協會位於彰化員林市，在2011年由心智障礙者家長及關心他們終身規劃議題的學者專家組成，他們承租員林的中東社區活動中心，成立日間小型作業所，規劃代工、包裝作業、清潔訓練、手工藝、生態農園藝等項目，依服務對象能力分配工作與生產動線，每周至少20小時。

另外，協會安排文康活動，例如經非洲鼓課程訓練後，成立「愛啟兒樂團」並考取街頭藝人執照，可從事商業演出。協會還擷取學員在藝術課程的創作，用於自有品牌織襪商品的圖騰及包裝設計，常務理事賴幸宜指出，希望外界能了解這些孩子們的能力，如果有其他適合工作，可以介紹給他們或其他身心障礙團體。

頂新和德文教基金會日前參訪愛啟兒協會，志工群與協會孩子一起包裝織襪產品；志工詹大為說，孩子教他怎麼包裝，還說他做得很棒，他很高興能給孩子們一些幫助，讓他們的生命變得有意義。另一位志工盧小姐說，看到孩子們能發揮自己的長處，很不錯。

愛啟兒協會表示，考量食品相對容易銷售，社會大眾也比較願意購買支持，未來將與專業食品廠合作，選定果凍作為自創商品，並以心智障礙者畫作包裝，提供他們穩定且永續的工作機會。協會提到，頂新集團有累積多年的食品營運銷售能力，他們也希望能學習增進多元商品開發能力，利用善款架設銷售網站。

▲彰化縣社頭鄉湳底社區發展協會為社區弱勢老人送餐。

湳底社區在彰化縣社頭鄉，是典型農業村落，社區內青壯年人口外流嚴重，長輩常常獨自白天在家，不注重飲食導致營養不均。社區協會2015年開辦「湳得食堂」，提供長輩午餐，目前每天供餐服務110人，到社區共餐的長者約20位。

為使社區福利永續經營，湳底社區協會還自行研發豆腐乳及脆瓜、菜脯等醃漬產品，豆腐乳在2017年榮獲水土保持局「農村好物」，引來媒體、部落客採訪。頂新和德文教基金會日前過去參訪，與社區長輩玩團康活動，並協助包裝「湳得豆腐乳」。社區協會總幹事劉景琨指出，他們長年關懷長者飲食，從6、7年前研究開發豆腐乳到現在，總算獲得外界肯定。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（左），協助社頭鄉湳底社區發展協會志工裝熱銷的豆腐。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，今年食公益計畫向全國社福、非營利組織團體徵求和「食」領域有關的社會服務，鎖定自立、共好2個核心徵件主軸；這代表魏應充創辦人期望「善愛為寶、台灣共好」，支持公益團體在幫助他人的同時能夠自立，進而共好，這是計畫最核心的價值。蕭巧怡表示，針對共好的計畫將舉辦第2階段徵選，由專業評選委員評選出1組，藉由自立共好平台串接各界專業，提供輔導資源，並陪伴他們發展規劃，期望成為公益團體的最佳後盾。