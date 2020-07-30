頂新和德追夢工程第三屆啟動！　魏應充贊助3棒球小將留日

▲頂新和德接棒未來追夢工程計畫第三屆選拔正式啟動，將全額贊助3名棒球小將赴日留學3年，一圓甲子園夢想。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

頂新和德文教基金會攜手台日野球留學支援，推出的追夢工程計畫第三屆選拔正式開跑，最終要選出3位小球員，提供每人200萬元的全額獎助學金，前進日本追逐棒球夢。

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▲頂新和德文教基金會攜手台日野球留學支援，推出追夢工程計畫第三屆選拔正式啟動，透過全國3階段海選。（圖／記者謝婷婷攝）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，追夢工程計畫將選出3位青少棒選手赴日留學打棒球。（圖／記者謝婷婷攝）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，此活動對全國開放海選，並透過三階段進行，「選出國中大概國三左右最優秀的孩子們，希望能夠送他們去日本唸高中，同時進甲子園打棒球，有這樣3年的機會讓這些孩子能夠開啟不同的視野，也希望為我們台灣基層的棒球，能夠注入完全不同的活力跟不同的資源，來幫助我們台灣的棒球發展。」

▲▼頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（上圖右）表示，創辦人魏應充（下圖右）長期關心基層棒球發展，於2018年擘劃追夢工程計畫。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋進一步說：「創辦人魏應充先生始終堅信，台灣人擁有打世界級棒球的DNA和血液，因此在2018年魏先生就擘劃了追夢工程計畫，希望有這樣的管道跟機會，讓有心在日本能夠一圓甲子園的棒球夢，那麼魏應充先生更希望他們從日本回來之後，學成歸國能夠把日本學到的球技、態度，還有淬鍊之後的品格，能夠帶回來回饋給台灣的棒球。」

▲第二屆追夢小將在記者會正式亮相，由頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（圖左4）和中職味全龍日籍守備教練高須洋介（圖左1）等人親授棒球手套給予祝福。（圖／記者謝婷婷攝）

首屆3名追夢小將去年7月已赴日本金澤市遊學館高校留學，而第二屆小將在記者會上逐一亮相，他們分別是桃園市新明國中顏宇廷、台東縣桃源國中陽柏翔和宜蘭縣三星國中洪雋熙，目前正在接受日語訓練，明年2月即將出國，就讀北海道駒澤大學附屬苫小牧高校，成為美國職棒大聯盟投手田中將大的學弟。

▲第二屆追夢小將台東縣桃源國中陽柏翔、桃園市新明國中顏宇廷和宜蘭縣三星國中洪雋熙（圖右到左），明年2月將赴日讀高中。（圖／記者謝婷婷攝）

其中，身高183公分的顏宇廷，是前職棒球員顏良吉的兒子，目前最快球速可達142km，對於將踏上旅日之路，喊話不會擔心，盼打入甲子園、夢想大聯盟。出身台東傳統棒球世家陽家班的陽柏翔則說：「有點緊張，那邊都是怪物，要把自己不足的地方練起來才可以上場。」洪雋熙坦言：「自己沒想到可以被選上，就覺得不可思議，很開心很興奮，我最終的目標是打進職棒，然後分擔家庭的負擔。」

▲中職味全龍日籍守備教練高須洋介（圖右）現身勉勵追夢小將力拚日本甲子園。（圖／記者謝婷婷攝）

中職味全龍日籍守備教練高須洋介也現身提供建言，具有日本職棒球員資歷長達16年，過去曾在日本樂天金鷹隊擔任教練，強調台日棒球文化不同，先適應環境才能展現最好的一面，「赴日前也要設立明確目標，才能在3年中發揮更大努力，朝目標努力前進不要放棄，同時期待他們三位未來有機會在甲子園賽場上表現。」

全國唯一海選青少棒選手赴日留學的頂新和德接棒未來追夢工程計畫，前兩屆有上千人報名，今年邁入第三屆預計吸引超過500人報名，幫助有志留日的小球員一圓棒球夢。