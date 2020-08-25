無居留證陸配被分隔海峽兩地　陳玉珍籲盡快開放現實版「牛郎織女」團聚

▲陳玉珍自創詩詞。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）

記者蘇晏男／台北報導

今日農曆七夕情人節，台大中文系畢業的國民黨立委陳玉珍再次在臉書PO出自創詩詞，強調「單純信仰愛」，但同時她也呼籲陸委會，有將近2千名未取得居留證的陸配已超過半年分居兩地，天天隔著海峽對岸望穿秋水，希望盡管開放他們團聚，讓有情人終能相聚。

「今天是七夕情人節，先祝天下有情人終成眷屬」。陳玉珍指出，在此她也要再次呼籲陸委會，神話裡的牛郎織女每年尚有一次機會可以鵲橋相會，但有將近2000名尚未取得居留證、僅有團聚資格的大陸籍配偶，自2月初以來一直被禁止入境台灣，無法與新婚的台籍配偶團聚。

陳玉珍表示，這些在現實世界裡的「牛郎與織女-兩岸新婚夫妻」，已超過半年分居兩地，天天看著海峽對岸望穿秋水，心中無限惆悵，「希望政府儘快的比照外籍配偶，讓這些人可以返台團聚。讓有情人終能相聚」。

另外，陳玉珍的自創詩詞搭配脫下厚重眼鏡，坐在燈光昏暗的酒吧吧檯前回眸，且嘴角露出一抹淺淺笑容的照片意境，寫下：

七夕

荷月 七天七夜的等待

他的懷抱如樹

讓人只想依偎

在彩美的摩天輪前

體驗幸福

願時光停止

無關值得

只單純

信仰

愛