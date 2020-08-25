祝福情人節竟PO「甩巴掌」照　台中警局長粉絲專頁急下架

▲台中警方PO一張以甩人巴掌的圖片慶祝情人節，引發爭議馬上下架。（圖／市議員陳世凱提供）

記者鄧木卿／台中報導

8月25日是七夕情人節，臉書各大粉專都發文祝福，但是台中市警察局長室粉絲專頁卻PO出一張戴著墨鏡的警察甩人巴掌的圖片，藉此突顯到處都是情人放閃的幸福景象，還澄清不是情人節，而是七娘媽生，結果這項警方認為的創意被市議員陳世凱「打槍」，陳認為恐有誤導大家對看不順眼的事就暴力解決的印象，警方後來也下架圖片。

台中市警察局的粉絲專頁TCPB局長室小編為了慶祝情人節，昨天PO出一張圖片，圖中一名男子要說出「明天是情......」時，被警察當場呼巴掌，還說「情什麼」、「是七娘媽生啦」，圖右還寫著情人節巡邏必備防閃光墨鏡。

粉絲專頁文中還寫著「明天就是一年一度的七娘媽生囉～」、「才不是什麼七夕情人節咧～」、「至少供品比禮物好挑多了」、「閃光退散」、「有考慮過巡邏還被放閃的感受嗎」、「嗚嗚嗚」。

陳世凱表示，逢年過節，各大臉書小編發揮創意慶祝、祝福，都無可厚非，但還是必須考量內容適不適合，他擔憂，警察的形象是在守護市民免於犯罪，杜絕暴力、傷害，臉書卻發文因為情人節不想被放閃，於是甩人家一巴掌，恐怕會有誤導大家對看不順眼的事情直接以暴力解決的意象。

陳說，這種作法無法建立警方親民的形象，更可能會破壞執法機關的威信，台中市警察局還是應該研究檢討一下，這樣的發文是否妥適。

警方表示，該貼文是以網路常見的蝙蝠俠漫畫梗圖為基礎做二創，改編該梗圖衍伸意並無暴力相關，僅是表達單身民眾對情人節感受。網路行銷本為活用與民眾習慣的網路文化才能與民眾更為親近，如民眾覺得不妥，願虛心接受，予以撤文。

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