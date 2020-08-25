友抱走幼犬！飼主竟教唆6男「鐮刀亂砍」：用命來賠　他送醫不治　

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一處鴿舍工寮去年3月10日發生一起砍人事件！蔡姓男子因不滿龔姓友人擅自將其飼養的幼犬抱走，還稱「遺失、無法歸還」，一氣之下教唆6名男子，以鐮刀等凶器猛砍前來談判的龔男，而龔男受有顱內出血、顏面骨折，送醫治療一個月後，因肝病併發多重器官衰竭不治。對此，高雄地院日前依殺人未遂罪，判蔡男等4人8年至14年不等刑期，另3名涉案者為少年，目前由高雄少年及家事法院審理中，可上訴。

▲蔡男因幼犬被龔男抱走，竟教唆6名男子猛打對方。（示意圖／免費圖庫Max Pixel）

判決指出，蔡男因心愛的幼犬被擅自抱走，與龔男通話試圖索討時，龔男稱狗隻已不見，蔡男因而怒嗆「沒要緊，你繼續給我置遐裝空裝傻，齁，是誰叫你給恁O抓狗！」「你尚好是用你這條命來賠這隻狗仔！」，龔男則以「出來打架！有種拿槍把我打死，我是英雄沒在怕的啦！」等語句挑釁。

雙方雖約出來談判，但蔡男並沒有真正現身，而是教唆6名男子以鐮刀、空酒瓶、木棍等凶器，對龔男一陣猛打、亂砍，一行圍攻持續約4、5分鐘，當時見龔男傷勢慘重倒地，其中一名男子才趕緊勸阻大家，而6人報案後隨即逃離現場。

案發當天，龔男原先向警方稱是「自殘」，直到身體漸漸惡化，龔男才向母親吐露實情，龔母得知後，趕緊向警方報案，而警方透過調閱監視器，陸續追捕蔡男等人到案。

根據醫院鑑定結果，若龔男無既往疾病存在，一般青壯年人在後續治療後，應可痊癒出院，然而，龔男除了顱內出血、顏面骨折、多處挫傷及撕裂傷，其本身患有肝硬化、全血球低下等症狀，於院內持續治療一個月後，期間因併發感染、多重器官衰竭，最終仍是宣告不治。

▲龔男因嚴重傷勢，再加上本身患有肝疾，住院治療一個月後仍宣告不治。（示意圖／免費圖庫Pexels）

蔡男否認教唆行徑，聲稱訊息內容「只是在耍嘴砲」，3名成年男子則分別稱，自己是前來助陣，並無害死龔男之意，且蔡男與龔男交情不錯，應無殺害龔男之必要。

對此，法官勘驗現場畫面、手機對話，認定蔡男等人有殺人犯意，且蔡男等4名成年人竟還想讓少年出面頂罪，但考量醫院鑑定結果，最終分別針對犯案作為，依殺人未遂罪，將蔡男等4人判8年至14年不等刑期，至於3名少年則由高雄少年及家事法院審理中，全案可上訴。



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