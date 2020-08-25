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兩個月內7名中國公民在南非遇害！　陸使館：要求政府嚴懲兇手

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▲▼手槍,槍擊,槍殺。（圖／取自Pixabay）

▲兩個月內7名中國公民在南非遇害。（示意圖／取自Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，南非失業高升與治安快速惡化。近來，當地接連發生多起中國人遭謀殺、搶劫和綁架等事件，過去50多天更傳出已有7名中國公民因此遇害。中國駐南非大使館當地時間24日對此公開發表聲明，並強烈譴責針對在南非中國公民的犯罪暴行。

據南非當地最大中文報紙《非洲時報》報導，仲志維夫婦所駕駛的車輛當時正在Village Road行駛，遭3名男子跟蹤。兇徒隨後透過擋風玻璃，朝仲志維夫婦至少開了6槍，將兩人殺害。1998年，當時仲志維夫婦年僅2歲的幼子，也是在當地遭武裝劫匪開槍打死。

南非的華人社區已向南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）提交請願書，要求他重視「這一可怕的人禍，並迅速將殺人兇手繩之以法」。

中國駐南非大使館指出，近日發生的數起針對當地中國公民的謀殺案，特別是8月13日知名僑領前南非齊魯同鄉總會會長仲志維夫婦在約翰內斯堡，光天化日之下慘遭歹徒殘忍槍殺，更是震驚南非僑界。

中國駐南非大使館對上述案件表達嚴重關切，強烈譴責針對在南中國公民的犯罪暴行，對遇害者家屬表達深切慰問。聲明指出，近期，使館要求南非政府認真傾聽中國僑民呼聲，動員一切力量和資源，早日偵破案件，嚴懲兇手，為受害者伸張正義，撫慰其家人。

此外，近期發生的7起中國公民遇害案件已有4起偵破，並逮捕10名犯罪嫌疑人。使館除再次提醒，當地華僑務必高度重視自我安全防範，華僑應嚴格遵守當地法律，同時避免大額現金交易，並儘量縮短營業時間。

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