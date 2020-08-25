反核食公投綁2年…年底解禁？　謝長廷：要不要買是個人自由

▲謝長廷買福島蔬菜。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷，下同）

記者黃巈禾／台北報導

反核食公投2018年11月通過，公投期限2年，2年內不能做違反公投事項，政府最快今年底將面臨是否解禁的問題。對此，駐日代表謝長廷認為要不要買是個人自由。

謝長廷在臉書表示，目黑車站裡有個小空間插著「福島蔬菜」的旗幟，販售新鮮蔬菜，就順手買幾樣青菜，他不是第一次買，4年前有人說「福島的蔬菜，日本不準賣也不吃，強迫台灣人吃」，這是造謠。

謝長廷指出，拍了超商有販售的照片放在臉書，結果被扭曲成為日本宣傳，是助日代表，還被說「先吃一年再説」，如今轉眼4年過去，並沒有刻意吃，事實上在日本不可能完全沒吃到東北五縣的食品，且只要有推銷活動就會買。

謝長廷提到，2年前有立委要求駐日代表處去福島買一些食品，寄給台灣衛生單位檢驗，這樣事後容易造成公信的爭執，因而婉拒，建議由大學等研究單位自己去採購，他們協助交通等事務，結果出來了，沒一樣食品有問題，衛生主管抽查9年，也沒發現問題。

謝長廷提及，健康問題大家都很關心，也會不安，尤其是家庭主婦，所以謠言假新聞也容易傳播擴散，像上述的「福島食品日本禁賣，專售台灣」、「美國海關對福島食品不予檢查直接丟棄」等，群組不斷轉傳，所以公民投票一面倒通過，民主投票决定，大家共同承擔後果，但大家要知道，台灣已經變成全世界對日本食品最嚴格的國家。

謝長廷說道，即使檢驗完全合格，有人也可以質疑作弊或不相信，有些人即使告訴他們空氣背景值也有輻射，食品沒有超過就可以，還是相信沒超過標準也不可以吃，事實上日本也有少數這種人，拒絕吃福島的食品，但在民主社會，個人相信與否是個人自由，受到保障，擺在市場上，要不要買也是個人自由。

謝長廷認為，如要做為政策或談判的基礎，必須提出科學的數據，否則難被國際社會接受，尤其是在外交貿易談判，沒辦法提出科學數據就拒絕輸入他國的食品，會被認定是違反自由貿易的原則，遭受抵制或處罰。

謝長廷還說，目前希望加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），需要日本在內的很多國家支持，開放市場成為基本要求，國人應該跳出政黨本位思考，好好面對這些問題。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。2018年11月24日反核食公投過關，維持福島等5縣食品禁令，2年內不能做違反公投事項，政府最快今年底將面臨是否解禁的問題。