快訊／菲律賓南部「中午連2爆」至少6死！　最新現場影片曝光

▲菲律賓南部24日稍早發生連環爆炸事件 。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷、張方瑀/綜合報導

菲律賓南部24日發生連環爆炸事件,當地上午11時53分及下午1時左右各發生一次爆炸,現場有多名傷者被緊急轉移,至少造成6人死亡。

CNN菲律賓報導,爆炸事件地點位在民答那峨穆斯林自治區蘇祿省(Sulu)首府霍洛(Jolo),第1起爆炸地點在一間食品商店內部,第2次爆炸地點位在當地教堂周邊地區,已知4名士兵和2名平民身亡。霍洛市長Kerkhar Tan稍早已證實,該市發生2次爆炸事件,現場有人被炸死。

菲律賓紅十字會主席、參議員高登(Richard Gordon)稱,首起爆炸是由一輛裝載簡易爆炸裝置的摩托車所引起,當時摩托車旁邊正停靠著一輛軍用卡車,而第2次爆炸地點位在霍洛市辦公室後方,紅十字會已與當地政府單位合作,預先安排可供使用的血液供應。

菲律賓警察總長甘波亞(Archie Gamboa)已調派警力維護現場安全秩序,並加緊腳步進行調查。聲明稿指出,「現階段確切傷亡人數仍未確定,相關調查正在進行當中,以便確認爆炸事件背後的作案人身分。」

軍方尚未確認引發爆炸事件的裝置種類。菲律賓海岸警衛隊現針對民答那峨西南部發布紅色警戒,範圍包括蘇祿省(Sulu)、塔威塔威省(Tawi-Tawi)、巴西蘭省(Basilan)及三寶顏(Zamboanga)。

