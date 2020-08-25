室友壓力大到飛來台灣！網點破「韓國社會2高壓現象」：大學重考N年也不奇怪

▲韓國學生很競爭。（示意圖／路透社）



記者黃可昀／綜合報導

眾所周知日本職場文化相當壓抑、嚴謹，但不只日本，其實韓國的升學壓力也是大到很多人喘不過氣。一名網友好奇，他室友從韓國跑來台灣念書，原因是「韓國升學壓力太大」，即便順利考上大學，畢業後找工作又是另一項壓力的開始，「韓國到底是一個怎樣的社會？」

原PO在PTT表示，他的韓國室友認為台灣讀書風氣比較好，沒有像韓國那麼高壓，但他也認為兩國大學生的狀態完全相反，韓國人是拚命考進大學，進去後就鬆懈了反而沒那麼認真讀書；台灣人則是就算考上頂尖大學，也會在繼續在有興趣的領域鑽研。

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▲韓國職場和校園壓力都很大。（示意圖／資料照）



不只求學風氣有差，原PO還發現韓國很多「半地下」住宅，不少人家裡只有上頭小小一扇氣窗，反觀台灣雖然多數學生都租房，但住在地下室的佔極少數。再來就是韓國「貧富差距」比台灣更嚴重，職場上還有很多無形的天花板，「光是人與人之間使用敬語，就是一種天花板。」

網友指出，身邊韓國友人曾透露，韓國確實是個高壓的社會，主要原因是性別不平等與階級制度所造成，「階級分明，雖然男人會壓迫女性，但男人的壓力也很大」、「社會壓力很大，升學、國考壓力很大、貧富差距很大」、「敬語真的是一大問題，儒家的長幼觀念發揮到極致」、「韓國大學好像重考n年，先休學賺學費或先當兵也不奇怪」、「據韓國女友說重男輕女社會壓力大」、「性別歧視嚴重，可以去看《82年生的金智英》」、「朋友韓國人，聽他講很多社會案件，覺得跟韓劇演的一樣。」