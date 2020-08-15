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慶脫離日本殖民75周年！南韓文在寅提「新光復論」　籲北韓棄核完成統一

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▲▼南韓總統文在寅出席光復節75周年典禮，發表談話。（圖／路透社）

▲南韓總統文在寅出席光復節75周年典禮，發表談話。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南北韓今（15）日迎來光復節75周年，對此南韓總統文在寅上午10時至首爾東大門設計廣場（DDP）出席紀念儀式。他表示，南韓政府尊重大法院對於日本二戰非法朝鮮徵用勞工之決策，強調已隨時做好與日本談判的準備；並向北韓（呼籲），唯有兩韓齊心合作，擺脫對核武、強大軍事力量之依賴，才是最出色的國安政策。

文在寅也向人民提出「新光復論」，誓言打造《憲法》第10條所構想的時代，表示所有國民應享有身為人最基本的尊嚴與價值，而政府與國家須保障人民追求各人幸福的權利。

▲▼南韓總統文在寅出席光復節75周年典禮，發表談話。（圖／路透社）

▲文在寅總統提出「新光復論」。（圖／路透社）

綜合《韓聯社》、《News1》報導，對於大法院判決引起日本政府不滿，進而引發長達1年多的日韓貿易戰，文在寅表示，目前仍與日本政府協商，構想出能讓被害者滿意的解決方案，深信只要兩國政府共同努力、尊重每個人的人權，便能締造出兩國人民的友誼，成為韓、日間的橋梁。

文在寅也提出對於「光復」的構想，並重提兩韓離散家族重聚、恢復南北韓鐵路連結的重要性。他認為，為有和平統一、安全的韓半島（朝鮮半島），每個人的夢想與生活才能獲得充分保障，「政府將遵守《板門店宣言》，永久消除戰爭所帶來的威脅，完成各先烈們所構築對於實現真正光復的理想。」

▲▼南韓總統文在寅出席光復節75周年典禮，發表談話。（圖／路透社）

▲文在寅總統表示，政府應恪守《憲法》第10條，保障人民追求幸福的權利。（圖／路透社）

而對於隨時捲土重來的新冠肺炎（COVID-19）疫情，文在寅表示政府將致力於取得數量足夠的疫苗，並持續研發治療藥物，保障國民健康安全、遠離病毒威脅，「目前還不是放下警戒的時候。」

據悉，為紀念日本裕仁天皇1945年8月15日發表「終戰詔書」，宣布二戰無條件投降，朝鮮半島（韓半島）正式擺脫日本殖民，兩韓同時將光復節訂於該日。

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