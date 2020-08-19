採「電腦兵推」　美韓聯合軍演今開幕

▲ 美韓聯合軍演日前因疫情影響而延後，今重新啟動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

日前因南韓國防部官員確診新冠肺炎而延後的韓美聯合軍演今（18）日正式開幕，根據南韓軍方消息，今年首場戰區級韓美聯合軍演在上午7點啟動，採「聯合指揮所訓練」（CCPT）的形式，即電腦兵推，預計韓美雙方將有數以萬計的軍人參加演習，不過大部分是聚焦在電腦模擬而非實地訓練。



根據《韓聯社》報導，演習分兩部分進行，在18日至22日進行的上半部分演習，是假設與朝鮮展開全面戰爭，從24日至28日的下半部分為反擊演習。演習將會聚焦在「聯合防衛態勢」，並「部分進行」朝鮮半島戰時作戰指揮權移交演習。不過因疫情影響，參演人數減少，時間延長了幾天，並取消夜間演習。

美韓聯合軍演原定16日開始，但因預定參與演習的南韓軍20多歲男性幹部14日確診新冠肺炎，兩國決定延後2天實施。截至14日為止，美韓雙方已進行具有聯合軍預備演習性質的「危機管理幕僚人員演習」（CMST）。

▲南韓總統文在寅日前也曾建議把美韓聯合軍演延後。(圖／達志影像／美聯社)

每年春、夏季節，美國與南韓都會舉行的年度聯合軍事演習，並以朝鮮半島出現衝突為設定，今年除了受疫情影響，還有為了促進美國解除平壤核武計劃的談判，軍演規模也縮減了許多，北韓對此仍提出強烈抗議，並稱之為「戰爭預演」，前北韓正受洪水襲擊，之後是否會有反制行動也引發關注。

目前南韓輿論認為，總統文在寅在2022年任期結束前從美國接下戰時作戰指揮權承諾已無法兌現。