雲南消失24天！南京女大生屍體在山區被尋獲...警方透露驚人關鍵：3名兇手

▲南京女大生遭男友殺害。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

江蘇南京剛畢業的李姓女大生，上個月8日和24歲洪姓男友發生爭執，過兩天就消失在人間。經過25天的縝密追查，警方今（4）日竟發現重大線索，不僅逮捕了包含洪姓男友等3名嫌疑犯，還找出李女的屍體。

綜合陸媒報導，21歲的李女今年6月畢業於江蘇經貿職業技術學院空乘專業，7月8日在南京住處與洪姓男友發生激烈爭執，隔天上午便離家出走，乘坐航班前往雲南昆明，隨後到達西雙版納。7月10日，出現在勐海縣的興海檢查站，自此再也沒有音訊。

消息曝光後，勐海警方隨即展開調查，期間發現諸多疑點，才進一步成立專案小組展開偵查工作。經過縝密的調查，警方發現洪男有重大嫌疑，甚至找到合夥的2人（張男及曹男），將他們逮捕到案。

初步判定，洪男與其他兩人在南京合謀犯案。警方透露，張男與曹男於7月9日從南京前往勐海縣，深夜時將李女誘騙至郊外的山林中殺害，當場就將屍體埋起來。目前，警方已於昨（3）日順利尋獲李女遺體，案件還在偵辦中。

案件傳出後，網友驚呼，「天哪居然幾個男的合謀殺害一個女學生，天哪好殘忍啊」、「男朋友聯合別人殺自己女朋友，這還是人嗎」、「小時候怕鬼，因為他們面目猙獰； 長大後怕人，因為他們衣冠楚楚」、「握草，能不能來點意料之外的結局？？？？這社會新聞看的誰能不恐男」。

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