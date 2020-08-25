獨／彰化驚傳「田邊洗垃圾車」！垃圾滿地流入田內　清潔員：去檢舉啊

▲彰化大村鄉清潔隊員清洗垃圾車時，讓垃圾留在路上及田邊。（圖／民眾授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化縣大村鄉傳出清潔隊清洗垃圾車後，將垃圾留在原地及田中的情況。有民眾爆料，該清潔隊持續這樣的情況至少兩年，勸導對方還會被嗆「有本事直接去檢舉」，讓他非常無奈。對此，大村鄉鄉長游盛表示，會再進行了解。

當地民眾向《ETtoday新聞雲》表示，他在附近工作兩年間內，該清潔隊都是如此清洗垃圾車，看著滿地的垃圾，甚至有些流入田中，讓他非常無奈，且垃圾中可能還有尖銳物品，非常危險，「我因此也刺破兩次輪胎了。」

▲▼原PO被清潔隊員嗆「有本事就檢舉」。（圖／民眾授權提供）



他透露，他上周再次目睹清潔員在田邊清洗垃圾車，口氣正常地說「大哥，麻煩跟你們清潔隊長說一下，田裡的垃圾可以幫我清一下嗎？如果不要的話也可以」，沒想到對方竟回「不高興的話，有本事就去檢舉啊！」

民眾表示，他已向清潔隊員、隊長反應過3次，但情況完全沒有改善，只好拍下對方清洗的過程存證。該文PO網後，不少人驚嘆「這夠誇張」、「檢舉啦」、「支持你」。

大村鄉鄉長游盛24日晚間向《ETtoday新聞雲》表示，他不清楚有此事，會再進行了解。此外，根據Google地圖於2018年的拍攝，地上的確有垃圾殘留。

▼民眾原文如下。（圖／民眾授權提供）

