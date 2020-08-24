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大白天拍警匪動作片「槍都出來了」　率眾殺人判刑定讞…便衣埋伏壓制帶走

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記者劉昌松／台北報導

台北市內湖分局警方今天（24日）中午埋伏守候1名殺人通緝犯，因嫌犯企圖逃逸，遭便衣刑警壓制在地，有網友全程目擊，將過程po到臉書社團「重機車友 各區路況、天氣回報中心」，留言「大白天就拍警匪動作片，槍都出來了，感謝警察維持治安」，這名張姓通緝犯因被判刑14年6月，傍晚被移送台北地檢署，由檢察官訊問後發監執行。

▲▼網友目擊「警匪動作片」，拍下內湖警方當街逮捕殺人通緝犯。（圖／翻攝臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

▲網友拍下內湖警方當街逮捕殺人通緝犯。（圖／臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

張姓男子2014年3月間遭酒店經紀催討酒錢，本來和朋友要去找債主談判金額，卻遭對方圍毆、砸車，張男和朋友逃走後重聚，實在氣不過，一夥人帶著棍棒、開山刀回去尋仇，在路上就遇到剛砸車的李姓男子，張男一夥人將李男打到頭破血流，送醫不治，張男2019年間被法院判刑14年半確定。

▲▼網友目擊「警匪動作片」，拍下內湖警方當街逮捕殺人通緝犯。（圖／翻攝臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

▲警匪動作片「槍都出來了」。（圖／臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

張男始終沒有到案服刑，台北地檢署2020年1月3日發布通緝，內湖分局警員獲報張男出沒地點，8月24日便衣埋伏將張男逮捕，網友目擊警員掏出手槍將張男壓制在地後，等支援警車抵達，將張男押上車送到台北地檢署歸案，經檢察官訊問後，直接發監執行。

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