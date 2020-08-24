米其林首登台中4餐廳摘星　盧秀燕：台中美食登上國際

▲盧秀燕表示，台中有4家餐廳首度米其林摘星，代表台中美食登上國際。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

《2020台北台中米其林指南》24日下午揭曉，首度加入戰區的台中有4家上榜，呼聲高的「JL Studio」不負眾望摘下二星，「鹽之華」、「Forchetta」、「俺達的肉屋」則摘下一星，市長盧秀燕表示，4家餐廳長期以來在台中受到肯定，此次摘星代表台中美食已登上國際版面，恭喜得獎店家。

市長盧秀燕擔任立委時，就向時任行政院長賴清德質詢，爭取中央將台中也納入米其林指南評比，今年果然評鑑城市除台北外，也首度納入台中市，發佈會更移師台中國家歌劇院舉辦。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕說，她代表台中市政府、還有台中市廣大的市民，特別恭喜勇奪米其林星級的4家餐廳，代表台中美食已能夠登上國際版面，且受到國際肯定。

她指出，台中是一個國際化城市，有國際化美食，台中好吃、好喝、好玩、好買、好住，尤其現在正在舉行台中購物節，歡迎大家到台中享受米其林星級、必比登小吃，也歡迎大家來台中玩、台中住，參加台中購物節，還可以抽到大獎。

市府表示，台中JL Studio摘下米其林二星，最大特色是新加坡籍主廚林恬耀，以故鄉獅城滋味為主，結合法式料理特色，打造出精緻美味新加坡料理。

「鹽之華」法國餐廳摘下一星，主廚黎俞君表示，店名意指法國珍貴的食材「鹽之花」，以食材的講究、做工的堅持，感受法式料理廚房有感溫度，值得一提的是，黎俞君也成為台灣首位摘星女主廚。

台中Forchetta摘得一星，Forchetta義大利中文是「叉子」的意思，主要提供混合義法西的地中海無菜單料理。

「俺達の肉屋」拿下一星，這是台北「大腕燒肉」在2018、2019年連續2年摘星後，台灣第二間以「燒肉」拿下一星的店家，也是台中首間成功摘星的燒肉餐廳。

此外，今年新增年輕主廚大獎，表揚36歲以下奪星餐廳年輕主廚，由「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲奪得，同時拿到米其林一星，雙料獲奬。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來