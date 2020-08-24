家門來了個老婦　內埔警拼湊出「餐廳」關鍵字助返家

▲屏東縣內埔警分局內埔所警員劉慶能問出餐廳名字，幫林姓老嫗返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局內埔所員警日前詢問一位走失的老嫗住處，她無法清楚表達，最後發現她會講客家話，遂以客家話聊出一家餐廳名稱，帶她到這家餐廳，餐廳員工表示老婦係隔壁鄰居，順利幫她返家，讓正在著急的家屬很感激。

警方指出，78歲的林姓老婦因失智平時由家人照顧，當日下午趁家人不注意時，獨自走出家門，糊里糊塗就走到賴民家。賴民則表示，原本打算外出，見到林婦站在家門前不停張望，研判應為迷途，便先請林婦入屋就座，並報警求助。

劉員因無法得知林婦身分資訊，且該婦身上亦無資料可供警方追查，然聽到林婦能用客語回覆，遂持續以客語耐心向她詢問，希望能得出相關線索。警方在言談中果真問到一間餐廳的名字，姑且一試，帶著林婦來到該餐廳旁，準備沿路探訪居民求證，想不到就被餐廳員工認出，並向警方表示，林婦家人已外出找尋渠許久了，而家屬除再三感謝，也稱往後會更加留意動向，避免發生類似情事。

分局長蔡耀順表示，劉員善用客家話找出線索，順利送老嫗回家，其執勤技巧及精神值得表揚；也呼籲大眾，家中年長者如有失智，應隨時留意動向，或在穿著之衣褲放有註記家屬聯繫方式字條，俾使發生狀況時，長輩能即時獲得協助。

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