軍服3D人體掃描機爆大陸製造　台高階將領恐被AI辨識鎖定

圖文／鏡週刊



國軍仿效美軍在營區開設「服裝供售站」，未來20多萬官士兵將使用電腦3D量測全身尺寸。走進「Scanatic™ 360 3D人體掃描機」，按下量測鈕，雙手拉著拉杆，除了頭圍、腳底長度沒辦法量測外，全身將產生10個數據，從肩寬、胸圍到手長，全數被電腦建檔，資料將上傳電子商務平台，提供軍服提領管控及身形數據分析。

本是一樁美意，但本刊接獲爆料指出，這套設備是由中國大陸的業者製造，除了量測官士兵的身形，也會同時偵測臉部面貌，若搭配軍藉資料，特定高階將領的臉型及個資恐被中共取得，有可能遭AI辨識系統鎖定，中共甚至可以藉此進行監控、暗殺等任務。

本刊調查，3D人體掃描機在台灣只有「適着三維科技有限公司」供應，該公司設於中國香港，分別在上海及台北設立「上海适着信息科技有限公司」及「適着三維科技有限公司」，幕後負責人是中國公民李國興。

70歲的李國興擁有上海適著信息科技公司、廣州霸獅騰紡織品公司、上海歐風藝術建築構件製造公司、廣州霸洋紡織公司、香港霸洋紡業公司，並對台北適着三維科技股份有限公司進行實質控制。

該公司生產的3D人體掃描機，使用後將會以網路方式上傳國軍身形紀錄，難保國軍從士兵到將領的內褲、襪子、戰鬥裝具，甚至身分、身材、臉部訊息，都會在毫無保密的狀況下被共軍採集，但這套系統卻獲國防部長嚴德發大力支持。

嚴德發曾要求：「未來得標廠商須建置3D人體服裝掃描系統，丈量全體官兵身型尺寸，俾利軍服製作。」不過，本案在試行階段出現15項重大缺失，造成官兵嚴重困擾，如今甚至遭爆，連最基本的隱藏中資都未察覺，讓全體官士兵暴露於國安風險之中。

對此，國防部發言人史順文少將表示，相關採購案正招標中，尚未決標，亦尚未確定得標廠商及交貨產品，國防部會妥善處理。適着三維科技公司的尤紀凱則回應表示，公司雖由香港母公司投資，但負責人李興國具美國公民身分，雖持香港居留證但並非中國公民。

尤紀凱並強調，他們生產的人體掃描機為台灣團隊研發，提供匿名登入方式，是採集體表紅外線反射點，再透過軟體建立體型模型、分析服裝尺寸，並無拍攝臉部或身體資料，也從硬體端、軟體端做雙重資料保護，比起坊間很多APP拍照的人體掃描方案，對於資料保護做得更嚴謹！



更多鏡週刊報導

為了不想回營 中尉偽造病歷謊稱罹癌被拆穿

【獨家】國防部長嚴德發愛將王紹華 傳將接任軍情局長

【綁架老農奇中奇】樸實老農被綁票 歹徒開天價3億贖金藏黑幕