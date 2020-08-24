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南投農用蓄水池旁有衣、鞋、手機...抽光池水驚見移工遺體！

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▲南投1名越南移工疑因跳入水池而溺斃。（示意圖／台中市政府提供）

▲南投1名越南移工疑因跳入水池而溺斃。上圖為示意照，非案發地。（資料照／台中市政府提供）

記者鄧木卿／南投報導

1名24歲非法逃逸的越南籍移工，19日疑因天氣太熱，脫掉衣服和拖鞋跳進南投縣國姓鄉一處農用蓄水池，結果一跳下去就未見蹤影，農夫遍尋不著，大喊也無人回應，驚覺不妙趕緊報警，警消人員抽掉池水後，驚見越勞屍體，該水池深達4、5公尺，懷疑是外勞不知水深，冒然跳水消暑而溺斃。

南投專勤隊表示，這名越南移工本來因為逃逸被逮要遣返回國，但碰上新型冠狀疫情而延宕，但隨著收容所人數越來越多，只得採取專人具保，以外出替代收容，但每週要回專勤隊報到，不料，越勞卻偷偷到國姓鄉北港村一處菜園工作。

非法僱用的農民巡視農田時，發現蓄水池旁有衣服、拖鞋、手機，卻不見人影，大聲喊叫也無人回應，覺得事情不妙，於是趕緊報案，警消人員到場後懷疑越勞可能掉入池中，由於水深有4、5公尺，於是以抽水馬達抽掉池水，赫然發現人就在池底，早已溺斃。

警消人員研判，越勞可能因為天氣太熱，才跳進池中泡水消暑，但不知池子深度，加上池底有青苔、淤泥，一旦泥足深陷，不易攀爬上岸，就易生危險。

而該名非法僱用外勞的農民因此違反就業服務法第57條第1款，聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人之規定，可處15萬元以上75萬元以下罰鍰。

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