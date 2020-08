丈夫曾是「林肯計畫」大將　川普最親密女顧問辭職：以家庭為重心

▲白宮顧問康威(Kellyanne Conway)宣布離開白宮。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

白宮顧問凱利安.康威(Kellyanne Conway)23日公開宣布,將於本月底離開白宮與總統川普的團隊。她的丈夫喬治.康威(George Conway)曾公開呼籲,國會應該要把「毒瘤川普」從總統大位上拉下來,甚至公然質疑總統的心理健康有問題,這次也在推特上宣布,將與妻子一起回歸以家庭為重心,退出由共和黨反川普人士建立的「林肯計畫」(Lincoln Project),但仍會繼續支持委員會的努力。

根據《CNN》報導,凱利安在2016年成為第一個贏得大選的女性競選總幹事,隨後成為川普的重要顧問,但近年來與丈夫不同立場的局勢卻成為公眾焦點。丈夫喬治是川普的知名反對派,也加入2019建立的委員會「林肯計畫」,阻止川普再度贏下總統大選。

So I’m withdrawing from @ProjectLincoln to devote more time to family matters. And I’ll be taking a Twitter hiatus.



Needless to say, I continue to support the Lincoln Project and its mission. Passionately.