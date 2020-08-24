丈夫曾是「林肯計畫」大將　川普最親密女顧問辭職：以家庭為重心

▲白宮顧問康威（Kellyanne Conway）宣布離開白宮。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

白宮顧問凱利安.康威（Kellyanne Conway）23日公開宣布，將於本月底離開白宮與總統川普的團隊。她的丈夫喬治.康威（George Conway）曾公開呼籲，國會應該要把「毒瘤川普」從總統大位上拉下來，甚至公然質疑總統的心理健康有問題，這次也在推特上宣布，將與妻子一起回歸以家庭為重心，退出由共和黨反川普人士建立的「林肯計畫」（Lincoln Project），但仍會繼續支持委員會的努力。

根據《CNN》報導，凱利安在2016年成為第一個贏得大選的女性競選總幹事，隨後成為川普的重要顧問，但近年來與丈夫不同立場的局勢卻成為公眾焦點。丈夫喬治是川普的知名反對派，也加入2019建立的委員會「林肯計畫」，阻止川普再度贏下總統大選。

So I’m withdrawing from @ProjectLincoln to devote more time to family matters. And I’ll be taking a Twitter hiatus.



Needless to say, I continue to support the Lincoln Project and its mission. Passionately. — George Conway (@gtconway3d) August 24, 2020



凱利安在共和黨全國代表大會上談到丈夫與家庭，「儘管我們許多地方（政治上）意見相左，但我們都認為孩子才是最重要的。我們4個孩子都還只是國高中青少年，正開始一個新的學期，又在家裡遠距教學了至少幾個月。國內幾百萬的家長都知道，在這個「不正常」的時代，孩子們遠距上學需要一定程度的關注與監督。」

她強調這完全是自己的選擇，「我會及時宣布未來的計畫，但目前就我心愛的孩子們而言，這將會是少些政治戲碼（less drama），多些媽媽的關愛（more mama）。」