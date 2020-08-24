川普「10月驚奇」可能拋中國牌！猛開台灣議題　留下不可逆的美中關係

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

美國總統大選進入倒數，外界都在猜民調落後的總統川普，會使出什麼「10月驚奇」來逆轉劣勢。在美中對峙升高、美國國內反中情緒高漲下，這驚奇或許會與中國有關。

所謂「10月驚奇」（October surprise）是美國政壇獨特用語，指某方政營在11月大選前一個月，策劃足以影響選情的事件，盼藉此贏得選舉。

有一說是這詞出自前美國總統尼克森（Richard Nixon）幕僚。這名幕僚據說在尼克森1968年競選總統時，猜測時任總統詹森（Lyndon Johnson）會在選前促成南北越和平協議，以助尼克森對手、時任副總統的韓福瑞（Hubert Humphrey）贏得大選。

果不其然，詹森在當年10月31日宣布下令美國停止轟炸北越，盼助達成和平協議，被視為是美國大選史上第一起「10月驚奇」。這消息雖讓韓福瑞民調短暫上揚，但最終仍是由共和黨籍的尼克森贏得大位。

翻開美國歷史，每屆總統大選似乎都少不了「10月驚奇」。2016年大選民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的「電郵門」就是一例。面對疫情下民怨四起、美國經濟復甦遙遙無期的壓力，川普會端出什麼「驚奇」，引發媒體臆測。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）推測，川普的「10月驚奇」有多種可能，包括阿富汗完全撤兵、與北韓領導人金正恩進行第4次會面、與伊朗達成核協議，甚至是空襲伊朗核設施等。

有線電視新聞網（CNN）則認為，川普最希望端出的「10月驚奇」就是成功研發出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，因此才會不斷催促疫苗研發時程，且頻頻向選民開口頭支票，宣稱疫苗可能年底前就會出爐。

▲美中關係近期急速惡化。（圖／達志影像／美聯社）



上述選項或許都是川普的口袋名單，但以近期態勢來看，「中國牌」可能還是首選。至於選前一個月川普會打出什麼樣的「中國驚奇」牌，要看這位商人總統敢玩多大，敢踩中國底線多深了。

武漢肺炎重創美國民生經濟，不只大大改變川普個人對中國觀感，也讓他不得不猛打「中國牌」。

首先是疫情強化美國人民近年反中情緒，加上中國向來是美國主要地緣戰略對手，川普自然需要加大「中國牌」力道，藉此突顯民主黨對手拜登（Joe Biden）的相對「友中」。

皮尤研究中心（Pew Research Center）7月30日發布的調查發現，高達73%美國民眾對中國觀感不佳，較2018年上升26個百分點，其中光在今年3月就成長7個百分點；78%民眾則將疫情擴散全球怪罪中國身上。

另一個原因是幫自己甩鍋。疫情前，中國侵犯人權、竊取智慧財產及華為資安等問題早就存在許久；但川普過去多著重貿易議題，直到自身防疫不力引發民怨，連帶影響選情，而遭質疑隱匿疫情的中國正好可提供解套，川普才開始大力整體性處理中國問題。

在這兩大因素下，今年6月浮上檯面的「港區國安法」爭議像是催化劑一般，讓美中關係在新仇加舊恨及川普連任考量下急速惡化。

過去幾個月，川普政府頻對中國、香港及新疆官員祭出制裁，更將層級升至香港行政長官（特首）林鄭月娥，也對中國官媒及孔子學院開鍘，將他們列為「外國代表機構」（Foreign missions）。最令外界錯愕的，莫過於美方以從事間諜行動為由，要求中國駐休士頓總領事館72小時內關閉，堪稱美中1979年建交以來最嚴重外交事件。

不只如此，川普政府也在台灣議題上尺度大開，猛戳中國痛處。美方派出美台斷交以來層級最高的內閣官員訪台，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日接受媒體專訪也罕見兩度以「國家」形容台灣，並與白宮國安會相繼公開支持捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）月底訪台計畫。

多位學者分析指出，美中關係近期急速惡化，不是川普想靠「中國牌」擊敗被視為較親中的拜登，就是因為擔心無法連任，想在卸任前與中國建立下任總統無法逆轉的對抗與競爭關係。

不論真實情況是哪種，未來美中關係恐怕將持續下探，更可能出現外界意想不到的「驚奇」。

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