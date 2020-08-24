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暗夜持菜刀、棍棒尋仇糗「找嘸人」　新店4工人恐嚇公眾送辦

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▲▼新店4名工人暗夜持刀棍尋仇。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警方獲報迅速到場調閱監視器。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市新店區日前晚間11時許有4名男子持球棒、菜刀，到寶宏路巷內打算尋仇，但因為不知對方叫什麼名字，數度大聲叫囂打算引對方出來理論，讓附近居民嚇得不敢睡覺，通報警方到場時4煞已離開現場；經調閱監視器後，轄區員警鎖定惡煞身分，帶返訊後依照妨害秩序及恐嚇公眾罪嫌送辦。

據查證，17日晚間警方接獲通報，指稱在新店區寶宏路巷內有3、4人持球棒徘迴打算鬧事，警方迅速到場後雖未發現打架狀況，但查訪附近民眾後，發現阮男（25歲）、黃男（23歲）、鄭男（22歲）及阮男（25歲）等4名越南籍移工涉有重嫌。

警方隨即在附近的宿舍查訪4人到案，並在屋內發現菜刀及棍棒，經詢問過後阮男坦承因為日前跟另名越南籍男子發生糾紛，當日晚間才會夥同其他3人持菜刀、棍棒前去叫囂，打算找對方理論，但遍尋不著只好作罷，訊後依違反刑法第150、151條在公共場所聚集實施強暴脅迫，致生危害於公安及恐嚇公眾部分於偵訊後移送法辦。

▼新店4名工人暗夜持刀棍尋仇、叫囂。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新店4名工人暗夜持刀棍尋仇。（圖／記者陳豐德翻攝）

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