台灣民意基金會／馬英九「首戰即終戰」58.3%民眾不認同

▲馬英九日前出席「國家不安全研討會」。（資料照／記者羅婉庭攝）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九日前多次拋出對岸「首戰即終戰」的論述，與總統蔡英文多次隔空駁火。對此，台灣民意基金會24日公布最新民調結果顯示，有58.3%民眾不認同馬英九的說法，有34%民眾支持。

由於馬英九日前在演說中指出，他了解對岸的攻台策略，就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在最短時間內拿下，讓台灣根本沒有機會等美軍支援，而且美軍也根本不會救援。

馬英九此番談話一出，掀起國內譁然，蔡英文更多次在臉書發文反擊，強調馬英九的言論，對於國際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握，是最不安全的說法，「受人民託付領導國家的人，千萬不能抱持著不切實際的幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。」

由於馬英九、蔡英文多次隔空駁火，台灣民意基金會24日公布最新民調，針對馬英九的「首戰即終戰」的說法，結果顯示：13.8%非常同意、20.1%還算同意、24.9%不太同意、33.4%一點也不擔心、7.8%沒意見。

▼針對馬英九「首戰即終戰」的說法，台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）



對此，台灣民意基金會指出，這顯示在20歲以上台灣人中，有五成八基本上不同意馬英九的說法，有三成四基本上同意；而這顯示大多數台灣人不認為兩岸一開戰，台灣就會兵敗如山倒，或美軍不來馳援。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，調查期間為2020年8月17日到18日，調查對象為全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本1090人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.97個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆主持8月最新民調記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



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