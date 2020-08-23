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快訊／時力「國昌錄音檔」曝光！苗栗縣議員曾玟學宣布退黨

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▲▼時力爆配票錄音檔疑雲出走多一個 苗栗議員曾玟學宣布退黨。。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲時力爆配票錄音檔疑雲出走多一個，苗栗議員曾玟學宣布退黨。（圖／翻攝曾玟學臉書）

記者柯振中／綜合報導

時代力量日前爆發出走潮，台北市議員李穎孟及黃郁芬相繼退出，5年來共有12人退黨。沒想到23日又傳出「國昌錄音檔」外流，苗栗縣議員曾玟學被當成標靶。對此，曾玟學23日晚間宣布退黨。

時代力量25日將舉行為期3天的網路投票，改選決策委員。不過，網路上突然爆出一份「國昌錄音檔」，痛批苗栗縣議員曾玟學，還有談到「配票單」等事情。據了解，黃國昌之所以震怒，是因為時力內部開了選對會，曾玟學沒有聽從指示，發生跑票的狀況。

黃國昌在錄音檔中痛批，曾玟學認為能夠靠自己選上決策委員「我只能笑笑的」，他將配票單發下去後，「有多少黨員是看那個配票單投票的，你們心裡很有數。」

黃國昌指出，無論是邱顯智或徐永明擔任主席，他只提醒「開決策委員會前要去找惠敏」，時代力量內的「小綠」爆發退黨潮，但「走就走了」，對黨內也是好事。

▼時力「國昌錄音檔」外流，黃國昌痛罵曾玟學「你以為你是誰」。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼大同公司109年股東常會在市場派公司派大亂鬥中展開，前立委黃國昌離開會場時痛批公司派違法亂紀。也有小股東被公司派請來的黑衣人打傷，揚言要驗傷控高公司高層。（圖／記者湯興漢攝）

不過，黃國昌再度將炮火對準曾玟學，痛批對方「是出來靠夭什麼的？黨有欠你嗎」，當初選上決策委員，也有很大的原因是靠他的幫忙，「沒有我支持你，你選得上嗎？結果你選上決策委員後，你以為你是誰啊？」

而事件突然在網路上傳開，曾玟學也出面證實，且錄音檔出現後，黨內竟沒有出現任何對黃國昌有意見的言論，反而把標靶指向他，認為他是「抓耙子」，讓他十分失望，入黨來一直有感受到黃國昌對時力的影響力、控制力，從政者也幾乎沒人敢違逆黃的意見，「年輕人總被施壓必須乖乖聽話」，就算黃國昌退出決策圈，有重大決定還是要參與商討。

因此，曾玟學認為，這一年半以來擔任決策委員，但決策會早就流於形式，事情往往在開會前就已經定下，不同派系之間的票分得很清楚，他手中的那一票往往是關鍵，而要聽從黃國昌的指令，或是自主判斷，一直讓他感到十分痛苦、煎熬。

曾玟學感到無奈與失望，思考一整天，決定「該放下的還是要放下」，沒有辦法在這種組織文化中繼續生存，「這是非常痛苦且煎熬的決定，即日起退出我曾全心全意參與的政黨 時代力量。」

以下為曾玟學聲明全文：

聽到今天的錄音檔，除了錯愕，更多的是失望，想了一整天，該放下的還是要放下。我想我沒辦法在這種組織文化中繼續下去，這是非常痛苦且煎熬的決定，即日起退出我曾全心全意參與的政黨 時代力量。

從加入到現在，我始終期許時代力量能是個開放多元、鼓勵年輕人參與的政黨，但也知道黨內確實存在派系拉扯，不是沒有耳聞過黃國昌前主席以及許多人對於我未聽話投票的不滿與批評。但由於我從未當面聽過他對我的不滿，甚至前天在宜蘭一同擔任營隊評審時，都還互動良好，我也不相信他會是這種人，所以不以為意，直到今天聽到錄音檔。

更讓我難過的是，這個錄音檔出現之後，黨內整天下來竟然沒有任何人對黃前主席的言論有任何的意見，甚至在許多人的評論中，我是完全被消失的。更有甚者，還有人覺得消息是我放的，只是想獲得自己的政治利益，過去許多次黨內放話和洩密我也被點名懷疑過，實在讓人非常心寒。我從參與時代力量，到參選公職，一直都是想盡己之力為台灣的政治文化打開一些不同的機會和空間，但只要意見不同就要被鬥爭，就是一個能夠給年輕人希望的政黨嗎？

我一直都知道、也感受到黃國昌前主席對於這個政黨的影響力與控制力，時代力量的從政者很少有人敢違逆其意見，甚至在國昌退出決策圈後，任何重大決定也須和其商討。在這樣氣氛下，即便時代力量對外標榜是開放、透明、參與的政黨，也少有容得下不同意見的討論，往往必須是一致性的贊同。

在這種文化的團體中，表達不同意見，是不被鼓勵的。黨的最高決策組織決策委員會，更是常常在開會前先私下討論好如何決定，開會討論流於形式。攤開決策委員會的每一次投票記錄，能非常清楚的發現，不同派系間的同票行為有多麼涇渭分明，而我的那一票常常是相當關鍵的一票，是要聽從指令、還是自主判斷，為我這一年半以來的決策任期，帶來無數次的煎熬與痛苦。

該錄音檔指出的事件，是2019年剛組成第二屆決策會員會後，決策會討論立委提名小組成員時所發生的，但當時就有一份要送交決策會同意的名單。

黃國昌前主席指出，我沒有投給徐永明是有個人情緒，但當時在會中討論時，有個重要的標準也是共識，要參與2020年區域立委選舉的人不應該擔任提名小組成員，會有利益衝突的問題。那時有許多報導指出徐永明前主席可能參與立委選舉，正在士林大同和西屯南屯間做選擇，當時有提出疑問請其說明，並沒有得到不參選的回應，我想很多在場的決策委員都能作證。

在經過了兩輪投票，選出四位提名小組成員後，還有一位沒決定，徐永明和林易瑩兩位被提名人同票，最後一張關鍵票剛好在我手上。我便依照著要參選的人不能擔任選對會的標準，投給林易瑩，因此徐永明沒成為提名小組成員。而徐永明前主席，就在此次投票後，從四月到八月都沒有再出席過決策會議，直到顯智辭職要改選主席之時，我想這才是有個人情緒。如果祕書處願意公布簽到單便可證明我所言不假，有來開會的前決策們一定也非常清楚。

在這一次投票事件後，遇到重大爭議我便選擇廢票或不出席，因為有些決策，我真的沒有辦法乖乖的當橡皮圖章。

至於我跟徐永明前主席過去發生什麼事，我從過去到現在都沒公開講過，現在也不願意多說什麼，只能說我在2018年初，也是因為不聽話，而主動離開時代力量台中團隊。

其後是邱顯智委員邀我加入竹竹苗團隊，對於顯智和竹竹苗的夥伴，我一直都非常非常地感激，謝謝當時他們願意相信我、給我機會，沒有夥伴們的協助、沒有一路上這麼多人無條件的幫忙，我不可能在苗栗能選的上。

這張照片是開票那晚，寫當選感言時被拍的，那時的心情我一刻都沒有忘記。因為有這麼多人的幫助，讓我能在苗栗為年輕人發聲，成為苗栗縣議會裡的異音，但回到黨內，年輕人總被施壓必須乖乖聽話。

我不知道時代力量是否有一天能走出這樣的組織文化，成為一個真正帶給年輕人希望的政黨；但時代力量還有許多我很欣賞、也很支持的年輕人，他們不應該繼續被這樣對待。

最後引一句婉諭說過的話「實現理想的道路不是只有一條，也不是只有走在同一條路上的才能稱作夥伴。」

我會在苗栗以無黨籍議員的身分繼續努力，各位夥伴們，後會有期。

2020/8/23 曾玟學

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