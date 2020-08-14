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開學防疫備戰！新北教育局提「入校、打菜」等4情況需戴口罩

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▲▼ 新北教育局已請學校仍需持續落實健康五原則：量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不上課，同時宣導保持社交距離、遵守個人衛生禮節等觀念。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市請家長、學校落實三級防護「在家量、到校量、隨時量」，隨時關心學童身心狀況。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

高中以下學校將於8月31日開學，為防堵疫情，新北市政府教育局通令各校全力啟動開學防疫備戰，要求各校開學前完成防疫物資整備、校園環境消毒、召集防疫小組會議。教育局表示，將於開學日動員至各校督導防疫作為，並加強補習班防疫稽查及幼兒園防疫視導，全面防範疫情反撲，以維護學童健康，也讓家長放心。

教育局指出，該市自8月初就已經積極展開整備工作，確認學校備齊防疫物資，目前學校口罩儲備量110萬片、酒精近1萬公升、額耳溫槍約1萬500支，均已大於安全儲量，並於暑假期間要求全市學校進行校園環境消毒，今日會再通知學校開學前務必召集防疫小組會議，確認校內環境面、行政面、教學面及輔導面防疫到位情形，為即將迎來的新學期做好作戰準備。

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▲▼ 新北教育局已請學校仍需持續落實健康五原則：量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不上課，同時宣導保持社交距離、遵守個人衛生禮節等觀念。（圖／新北市教育局提供）

▲新北教育局已請學校仍需持續落實健康五原則，包含量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不上課，同時宣導保持社交距離、遵守個人衛生禮節等觀念。（圖／新北市教育局提供）

教育局局長張明文表示，開學前1周是備課週，也是學校的返校日，學生與老師都會陸續返回校園，所以新北市嚴陣以待，已請各校於開學日進行全校衛生防疫宣導，請學校仍需持續落實三級防護「在家量、到校量、隨時量」，隨時關心學童身心狀況、健康五原則，量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不上課，同時宣導保持社交距離、遵守個人衛生禮節等觀念。

▲▼ 新北教育局已請學校仍需持續落實健康五原則：量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不上課，同時宣導保持社交距離、遵守個人衛生禮節等觀念。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市請家長在家量就要量體溫，如發現孩子發燒或呼吸道症狀，請落實生病不上課。（圖／新北市教育局提供）

而大家最關心的戴口罩原則，張明文也說，凡入校、密閉空間、打菜、未達社交距離皆務必配戴，提醒家長們預先為家中的孩子備妥口罩，如發現孩子發燒或呼吸道症狀，請落實生病不上課，儘速配戴口罩就醫。另4月時教育局已要求教職員工生避免於暑假期間出國，但為求謹慎，開學時還是請學校務必掌握全校教職員工生及同住家人在暑假期間出國史，做好健康情形追蹤。

針對補習班及幼兒園部分，張明文也提到，8月1日起，新北市已要求補習班、課照中心不論是否維持社交距離務必戴妥口罩，8月迄今已稽查25家補習班，副市長謝政達也率隊前往抽查，針對有未符防疫規定之補習班，已現場要求立即改善；另外亦持續辦理幼兒園防疫視導作業，以維護幼兒健康。

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