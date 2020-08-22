萊恩其實是獅子！　網揭卡通玩偶「真實身分」：Hello kitty不是貓

▲萊恩其實是一隻沒有鬃毛的獅子。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

可愛的卡通人物可以療癒厭世的生活，像是KAKAO FRIENDS、嚕嚕米、卡娜赫拉、角落生物、馬來貘等，都各自擁有支持者，可愛度爆表的周邊商品更是不能錯過。但你知道這些卡通動物們的「真實身分」是誰嗎，答案一公布驚呆網友們。

進來在台灣超火紅的韓國人氣卡通「KAKAO FRIENDS」，裡頭的萊恩（RYAN）很多人都誤以為是熊，但其實是一隻沒有鬃毛的獅子，萊恩的韓文發音為「라이언」（La Yi on），與英文發音的Lion（獅子）是一樣的；同樣也是KAKAO FRIENDS裡的成員Muzi，常被認為是兔子，但其實牠只是一塊Cosplay成兔子的「醃蘿蔔」，因為覺得害羞，所以才會穿著兔子的衣服。

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▲嚕嚕米是芬蘭森林中的小精靈。（圖／記者賴文萱攝）





▲布丁狗的真身是黃金獵犬 。（圖／記者蕭筠攝）

▲Hello Kitty不是貓，而是一名人類小女孩。（圖／北市府觀傳局提供）

有網友在《Dcard》發文，將萊恩誤認為熊，引起熱烈討論。網友們也留言解答卡通人物真身，「跟我發現莎莉是一隻雞一樣震驚」、「Hello Kitty不是貓，是小女孩，這個也讓我超級困惑」、「史努比是米格魯」、「Ryan：講幾遍林北是獅子」、「大耳狗真的是狗」、「open將其實是狗」。

此外，來自芬蘭的卡通「嚕嚕米」，有著圓滾滾的身體，以及大大的鼻子，看起來相當萌，但牠竟然不是河馬，而是森林裡的小精靈。另外，日本插畫天后卡娜赫拉（Kanahei）裡的P助（Piske），原來也不是鳥，而是一隻雞。還有三麗鷗的明星人物「布丁狗」，圓胖的黃身軀和咖啡色的貝雷，很難相信牠的真身竟然是公的黃金獵犬。