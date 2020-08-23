上班沒時間理髮「想找百元快剪」求問品質　3年過來人曝本質：就賭博

▲原PO想到百元剪髮整理頭髮。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在有許多百元快剪，主打快速、方便。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「100元的快剪 品質好嗎？」說他最近上班很忙，假日也時常加班，所以沒什麼時間可以整理頭髮。原PO也補充，「因為常整理我頭髮的設計師要預約，下班回家（設計師）也休息了」，所以才想試試百元快剪，「想問品質好嗎？會有雷店嗎？」

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「我都剪800的，沒去過100」、「300的連鎖那種訓練比較一致」、「100女生剪髮尾、平瀏海ok吧」、「阿嬤開的那種男士理髮也是100元，雖然會剪的型不多，但功力深厚多了」、「要有髮型的，還是只能建議你空2-3個小時去好好的找美髮師剪」、「阿嬤那種的剪出來都小瓜呆0.0」、「不行，拜託不要！」

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就有過來人現身分享，「挑戰過，只剪髮尾，其餘不動，大概20分鐘就好了。要型就不要去，感覺這類店都剪男生／小孩，不要隨意挑戰，優點就是很快而已」、「我第一次就遇雷店，只是剪一個完全平的髮尾，也能剪成狗啃的，我回家請家人重剪還比較平」、「我近視太深看不到，剪完才看到一搓頭髮一直掛在胸前，根本沒被剪到，想到就很扯。」

其中，還有一名3年經驗的網友表示，「肥肥我100快剪大概3年資歷吧，品質基本上就是賭博，好的可以跟幾百塊理髮店差不多，但也很容易剪壞掉，而且店員也常常換，所以很難找固定的人幫你剪。」不過大部分的人也認為，這就是看運氣的一個決定，「遇到對的人就讓你上天堂」、「就是賭呀！有時候同個設計師剪出來也不一樣，但是好看的也不少。」