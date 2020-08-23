　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班沒時間理髮「想找百元快剪」求問品質　3年過來人曝本質：就賭博

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲理髮、剪髮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO想到百元剪髮整理頭髮。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在有許多百元快剪，主打快速、方便。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「100元的快剪 品質好嗎？」說他最近上班很忙，假日也時常加班，所以沒什麼時間可以整理頭髮。原PO也補充，「因為常整理我頭髮的設計師要預約，下班回家（設計師）也休息了」，所以才想試試百元快剪，「想問品質好嗎？會有雷店嗎？」

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「我都剪800的，沒去過100」、「300的連鎖那種訓練比較一致」、「100女生剪髮尾、平瀏海ok吧」、「阿嬤開的那種男士理髮也是100元，雖然會剪的型不多，但功力深厚多了」、「要有髮型的，還是只能建議你空2-3個小時去好好的找美髮師剪」、「阿嬤那種的剪出來都小瓜呆0.0」、「不行，拜託不要！」

請繼續往下閱讀...

就有過來人現身分享，「挑戰過，只剪髮尾，其餘不動，大概20分鐘就好了。要型就不要去，感覺這類店都剪男生／小孩，不要隨意挑戰，優點就是很快而已」、「我第一次就遇雷店，只是剪一個完全平的髮尾，也能剪成狗啃的，我回家請家人重剪還比較平」、「我近視太深看不到，剪完才看到一搓頭髮一直掛在胸前，根本沒被剪到，想到就很扯。」

其中，還有一名3年經驗的網友表示，「肥肥我100快剪大概3年資歷吧，品質基本上就是賭博，好的可以跟幾百塊理髮店差不多，但也很容易剪壞掉，而且店員也常常換，所以很難找固定的人幫你剪。」不過大部分的人也認為，這就是看運氣的一個決定，「遇到對的人就讓你上天堂」、「就是賭呀！有時候同個設計師剪出來也不一樣，但是好看的也不少。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／三重男忘帶鑰匙爬氣窗　墜8樓慘死兒崩潰
連CAT都不行！台灣車牌藏「敏感不雅字」密碼　24禁詞曝光
建設公司董娘「網戀奔現」！拉網公摩鐵鴛鴦浴　綠帽夫破門崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

使用逾40年！桃機第一航廈擬拆除重建　交部曝關鍵時間點、原因

捷報！東京發明展「按摩指引器、環保電熱膜」　台灣隊奪39金拿世界第二

「普篩兩派」正面交鋒！陳秀熙主張「高風險入境篩檢」　李秉穎再提「偽陽性」

台南做16歲安平啟航　黃偉哲：轉大人學習壯大自己承擔責任！

上班沒時間理髮「想找百元快剪」求問品質　3年過來人曝本質：就賭博

冷藏雞胸肉有腥臭味！一查肉品商…竟曾「驗出抗生素殘留」

連CAT都不行！台灣車牌藏「敏感不雅字」密碼　24組禁詞曝光

台灣有防護罩颱風都不來？5張圖一次看　彭啟明：比平均值少很多是警訊

新冠肺炎染疫者拿「免疫護照」趴趴走？　專家：保護力僅半年

半夜12點後洗澡被罵！長輩曝恐怖下場　過來人說話了：我遇過

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

使用逾40年！桃機第一航廈擬拆除重建　交部曝關鍵時間點、原因

捷報！東京發明展「按摩指引器、環保電熱膜」　台灣隊奪39金拿世界第二

「普篩兩派」正面交鋒！陳秀熙主張「高風險入境篩檢」　李秉穎再提「偽陽性」

台南做16歲安平啟航　黃偉哲：轉大人學習壯大自己承擔責任！

上班沒時間理髮「想找百元快剪」求問品質　3年過來人曝本質：就賭博

冷藏雞胸肉有腥臭味！一查肉品商…竟曾「驗出抗生素殘留」

連CAT都不行！台灣車牌藏「敏感不雅字」密碼　24組禁詞曝光

台灣有防護罩颱風都不來？5張圖一次看　彭啟明：比平均值少很多是警訊

新冠肺炎染疫者拿「免疫護照」趴趴走？　專家：保護力僅半年

半夜12點後洗澡被罵！長輩曝恐怖下場　過來人說話了：我遇過

使用逾40年！桃機第一航廈擬拆除重建　交部曝關鍵時間點、原因

中職／不規則打中臉噴鼻血　陳俊秀赴醫檢查無礙

士官受訓遭同學揮拳下巴骨折　主官認定「互毆」記過逼和解！父痛斥：軍隊爛了

一張照片酸爆蔡英文　羅智強：這才叫卑躬屈膝吧！

鐵馬男「裝熟」揩油檳榔攤　店家怒PO網！屏警調監視器追查

徵才薪資未達4萬元「禁寫面議」　北市勞動局：違者最高罰30萬元

快訊／三重翁忘帶鑰匙爬氣窗失足「墜8樓慘死」　兒崩潰：才準備帶他出門玩

劉以豪親畫專輯封面「驚爆抄襲疑雲」！　網鷹眼比對…主視覺激似美DJ團體

阿本轉幕後工作快5年…突遇店員要簽名！　下一句話讓他笑了：這樣也滿好的啦

捷報！東京發明展「按摩指引器、環保電熱膜」　台灣隊奪39金拿世界第二

生活熱門新聞

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

同事修電腦忙2小時！他20分鐘搞定卻被開除

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

北北基4縣市防大雨　巴威將轉中颱！颱風尾甩雨連下5天

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

學開車二度暴衝！女大生嚇哭：不敢再開　駕訓班回應了

前衛生署長：入境採檢國家都笨蛋？

即／氣象局23:30解除海上颱風警報

合歡山觀景台「驚見最孤獨一幕」

KAKAO台灣店開幕！他等4hrs才進場：超扯

早餐店倒閉「餘額剩1350」　老闆：我跑路了

鄭明典警告：巴威是「大尾巴颱風」

資深警察：真正的團結是一起脆弱

更多熱門

相關新聞

KAKAO台灣店開幕！他等4hrs才進場：超扯

KAKAO台灣店開幕！他等4hrs才進場：超扯

KAKAO是南韓最多人使用的通訊軟體，旗下「KAKAO FRIENDS」角色火紅程度的直逼國民偶像，沒想到連在台灣也夯爆！專門販售周邊的「KAKAO FRIENDS」日前來台開設旗艦店，就有網友在PTT爆卦，曝光排隊人潮畫面，忍不住直呼超扯，「下大雨，人還不散，平均進場4hrs，我們從下午3點排到7點多才入場。」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

菜單標「時價」不敢點！網：比主菜還貴

菜單標「時價」不敢點！網：比主菜還貴

全台誰最有本錢獨立？網齊推「1縣市」

全台誰最有本錢獨立？網齊推「1縣市」

iTunes太難用！網推「這軟體」

iTunes太難用！網推「這軟體」

關鍵字：

百元快剪剪髮髮型PTT

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

嘉義翁酸液灌妻後自飲　2命危2輕傷

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

52輕斷食比168斷食法更適合你

更多

最夯影音

更多
發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面