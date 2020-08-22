全台22行政區誰最有本錢獨立？　網齊推「1縣市」：一戰成名

▲全台22縣市各有特色。（示意圖／翻攝自pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣目前有22縣市行政區，各地的特色及產業都不相同，以往網友常以天龍國、苗栗國、花蓮國…等來戲稱幾個特別的縣市。便有網友好奇詢問，究竟哪個行政區最有本錢獨立成國，貼文一出瞬間引發網友熱議。

一名網友近日在PTT「八卦板」發文表示，「之前我們都會笑稱某些縣市是個國，像天龍國、花蓮國、苗栗國…小弟歷史不好，不知道獨立需要什麼條件，但還是想問台灣哪個縣市 最有本錢獨立呢？」此文一出，立刻引發網友熱烈討論。

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有網友認為「天龍國」台北市最有潛力，也有網友指出有電廠、港口和水庫的新北市更有機會獨立，還有不少人點名高雄、台中兩地，「最基本的電水糧食自給自足 ＋機場港口停，只剩台中 」、「台中，港口、機場、水庫、電廠全有」、「高雄一定可以，自己有水庫有電場」；也有網友點出台中獨有的「國防優勢」，「台中不只港口機場水庫電廠全有，還有全球最大軍火商美國洛馬」。

▲貼文一出，引起網友熱議。（圖／翻攝自PTT）



除此之外，新竹和金門都各有支持者，「新竹有戰車戰機還有台積電」、「覺得是新竹，竹科根本自成一國」、「新竹絕對狠甩全台灣，默默付出的工具人」、「要說經濟能獨立運作，其實金門最有機會，就是靠賣高粱酒解決政府財政，但就業問題會很嚴重就是」、「絕對是金門，金門酒廠可以撐起全縣經費」、「當然金門啊！財富自由」。

還有不少網友提到近日因對居家檢疫者普篩而頻頻躍上版面的彰化，「彰化正夯啊」、「當然是火紅的彰化」、「彰化國一戰成名」、「最近當然是彰化國，超前其它縣市部署要起飛了」、「彰化，暗搞了半年，有誰還敢去啊」。