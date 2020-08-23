KAKAO台灣店開幕！他3PM開排「等4hrs才進場」曝人潮　12999元玩偶狂賣夯炸

▲「KAKAO FRIENDS」台灣旗艦店22號開幕，大批Kakao迷前往朝聖。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

KAKAO是南韓最多人使用的通訊軟體，旗下「KAKAO FRIENDS」角色火紅程度的直逼國民偶像，沒想到連在台灣也夯爆！專門販售周邊的「KAKAO FRIENDS」日前來台開設旗艦店，就有網友在PTT爆卦，曝光排隊人潮畫面，忍不住直呼超扯，「下大雨，人還不散，平均進場4hrs，我們從下午3點排到7點多才入場。」

「KAKAO FRIENDS」台灣首間旗艦店22日在信義開幕，就有一名網友22日晚上9點8分在PTT的Gossiping板上爆卦「Kakaofriends台灣業績嚇到韓國高層」，貼出幾張排隊人潮的照片，文中表示，當時信義區在下大雨，但人潮和人龍都不散，平均進場時間高達4個小時，他和友人從下午3點排到7點多才進到店裡，而且他發文時還有人在排隊。

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▲平均進場時間要4個小時。（圖／翻攝自PTT）

他也貼出一張官方在拍賣APP的賣場截圖，透露一隻156公分的超大萊恩娃娃雖然要價台幣12999元，但在信義旗艦店還是超夯，「1w元的萊恩玩偶狂賣，台灣限定商品《RYAN機車吊飾》已經賣光，現在只能預購」，讓原PO直呼「全台萊恩迷太強大，LINE熊大準備被打趴了。」

▲KAKAO FRIENDS台灣旗艦店外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

看到貼文後，就有許多人大喊不能理解，「為啥這麼夯啊？台灣人不都是用line嗎」、「『我原本想說當快閃過水的』」、「台灣人真的沒地方去ㄟ」、「過一個月就變蚊子館了啦」、「就嘗鮮咩，一個月後再看」、「台灣沒在用Katok，不知道怎麼Kakao friends在台灣那麼紅。」

也有網友留言表示，「kakao在台灣比LINE紅，只是母公司還沒整個進台灣，去韓國旗艦店台灣人爆多，很多人去韓國就說為了ryan」、「kakao的消費TA很敢花錢，確實已紅程度屌打熊大」、「台灣人開始養套殺外商了XD 只有一開始會排隊而已，沒新鮮感後很快就倒了XD」、「kakao不需要廣告吧，他們連廣告都沒啥放，就一堆人了。」