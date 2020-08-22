iTunes太難用！傳影片檔受限多　網推「這軟體」：從此海闊天空

▲iTunes。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

使用iPhone手機的民眾，對於「iTunes」一定不陌生，常常會使用它播放音樂、下載音樂，或是上傳檔案到電腦裡。有網友指出，安卓手機只要USB連電腦就可以傳檔案，「iPhone偏偏要搞一堆東西，又要下載iTunes，傳影片還格式不符，真的很難用」。

原PO在PTT發文，明明安卓手機只要插上USB，就可以傳檔案到電腦裡，但是iPhone卻要下載iTunes，「傳影片還格式不符，不給我傳，是不會先讓我存著，我再用其他APP去開喔，搞了半天還在卡」。只是想傳個影片，卻一直失敗，讓他怒喊，「APPLE該檢討一下。」

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貼文一出後，網友們在底下留言，「可能是你使用習慣有問題 」、「一定是使用者問題」、「信仰不夠，先檢討自己」、「因為他不想讓你用PC，想讓你買Mac」、「你要被果粉嗆報了，幫QQ」、「事實上就是很難用，但是果粉會噓是你不會用」。

▲iTunes使用者可以從商店中購買並下載歌曲。（圖／記者范家宏攝）

也有許多人認同原PO的說法，「APPLE專有軟體根本糞作」、「也不是難用，是很麻煩」、「真的，但我好像三年沒用iTunes了」、「不會用是你的問題，但iTune真的難用」、「雖然我也是覺得難用」。也有網友建議，可以安裝iTools，「多下載一個iTools，從此海闊天空」、「沒iTools會麻煩死，iTools傳圖片音樂影片方便很多」、「安裝iTunes之後，我只開iTools」。

iTunes的使用者能夠將他們的音樂組成播放清單、編輯檔案資訊、燒錄CD、透過它內建的Music Store購買音樂、下載Podcast、備份歌曲至電腦中、執行視覺化、及時配合音樂表現生動的效果和編碼音樂成為許多不同的音訊格式。

