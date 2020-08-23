開車門「砰」撞凹隔壁特斯拉！他瞄一瞄淡定溜走...「哨兵模式」揪出兇手

記者蔡儀潔／綜合報導

停好車後開門要注意！桃園一名特斯拉駕駛日前停在百貨公司，採購完畢後發現車門竟多了一個凹洞，他調閱「哨兵模式」確認，是停在隔壁的白車開門時撞到，而且肇事後還偷溜，以為沒有人會發現，結果全過程都被錄下，這下恐怕得賠上萬元。

▲現場畫面。（圖／東森新聞）

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據《東森新聞》報導，一輛白色轎車進入百貨公司停車場，停好後粗心的駕駛把門一下推開，撞到隔壁的特斯拉，而且門還彈了一下，這時他淡定瞄一眼，還再模擬開門一次，確認是自己撞到，下一秒轉身開溜，直接把車開到左前方的空位，不過這一切都被特斯拉的「哨兵模式」拍下。

▼ 肇事車主下車瞄一瞄。（圖／東森新聞）

86年次特斯拉車主調閱影片後氣炸，因為這一撞，才剛牽車5個月的160萬新車留下凹痕，「他（肇事車主）唯一有打電話來問我的是派出所在那裡，然後要找誰，所以我覺得態度可能稍微不是這麼友善。」

汽車維護保養場總經理林志龍表示，被撞的特斯拉是「珍珠白」，普通車可能是烤漆2至3次，但因這個顏色金粉比較特別，所以在顏色施工方面，處理方式可能到5至6次。目前肇事車主得賠償損失，初估烤漆6000元、工錢5000元、板金7000元，合計約1.8萬元。