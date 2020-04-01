　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

永達保經擴大徵才！業務菁英「都是公司合夥人」　目標主管人力達2000人

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲永達保險經紀人業務團隊由業務協理陳翠芳（右六）及業務協理蔡名蔚（右八）率領的中三及中五通訊處分別獲得「最佳通訊處獎」特優及優選；個人類獎項，業務籌備協理張貞芬（右七）榮獲「最佳社會貢獻獎」優選。（圖／永達保經提供）

▲永達保險經紀人業務團隊多次獲獎。圖為業務菁英大合照，當時獲得「保險界奧斯卡獎」美譽的保險信望愛獎。（圖／永達保經提供，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，打亂全球經濟成長，觀光服務業受創最深，有些公司已放無薪假甚至裁員。永達保險經紀人宣布，疫情中逆勢擴大徵才，廣納各行各業菁英加入，目標招募主管人力達2000人，同時建議台幹若回台重覓新職，也可以選擇轉任保險業務員，成為保險企業家。

永達保經董事長吳文永表示，業代在傳統保險通路努力一輩子，屆齡退休是完全裸退，所有組織歸還公司，這是「職業」。但在永達，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生時，利益可以由孩子領，孩子不在，可以由孫子領，這才叫資產，稱得上是「事業」。

吳文永說，在永達平台，所有業務人員都是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司賺錢大家分享，是穩賺錢的合夥人，業務人員不必出錢也不必出技術，只要出時間，把保險當成事業在經營。

根據壽險公會3月20日公布2019年人身保險業務員登錄概況，壽險公司2019年總登錄人數為22萬5433人，較2018年增加5027人，年增率2.28%；保險代理人及經紀人2019年總登錄人數有16萬5038人，較2018年增加5425人，年增率3.40%。顯示出有意從事保險業務員的新人，不再以大型保險公司為優先。

永達保經陳慶鴻總經理表示，保險經紀人或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，是許多新進人員發展首選。此外，保險經紀人針對客戶的需求作客製化的安排規劃，讓客戶擁有適合個人或家人的完整保障。

永達保經表示，公司具有3大競爭優勢，包括平台、制度及獎勵優勢，打造一個「共好、共享文化」的團隊學習舞台，無需擔心無薪假或被迫裁員，讓有興趣在保險經代業發揮長才的求職或轉職者重返職場時，更有自信並獲得成長，成就屬於自己的事業。

【延伸閱讀】

「百萬圓桌會員數」已達326人！永達保經宣布：今年廣招各行業千里馬一同加入

業務主管年薪衝5000萬！永達保經複製台灣經驗　「西進求賢策略」攻下中國保險市場

ET快訊
快訊／溫布頓網球賽確定2020不打了！　二戰以來首次停賽
獨／返台第三天！類包機一女發燒超38度　下午急送負壓病房隔離
13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…孤獨斷氣亡
獨／與翁仁賢多次庭上怒槓　判死法官聞死訊回：喔，今天ㄅㄧㄤˋ
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

永達保經擴大徵才！業務菁英「都是公司合夥人」　目標主管人力達2000人

「大砍宣告利率」史上最多！新台幣利變保單跌破2%　保戶怒轟：和銀行定存沒兩樣啊

史上最大降息潮！11家壽險公司砍宣告利率　逾千張利變保單回饋金縮水

利變保單降息潮來了！南山人壽：4月起全面調降利變商品宣告利率　降0.25至0.5百分點

南山人壽2019年賺339億元　年成長28%「創歷史新高」！資產總值4.9兆元

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

喝光就沒阻力！阿金水中跑出奧步 邊運動邊補水XD網笑：跑完也喝飽了

被小S逼問「女友是經紀人嗎？」　蕭敬騰鬆口「希望是我主動告訴大家」

永達保經擴大徵才！業務菁英「都是公司合夥人」　目標主管人力達2000人

「大砍宣告利率」史上最多！新台幣利變保單跌破2%　保戶怒轟：和銀行定存沒兩樣啊

史上最大降息潮！11家壽險公司砍宣告利率　逾千張利變保單回饋金縮水

利變保單降息潮來了！南山人壽：4月起全面調降利變商品宣告利率　降0.25至0.5百分點

南山人壽2019年賺339億元　年成長28%「創歷史新高」！資產總值4.9兆元

蔡波能降臨！蔡阿嘎皺眉緊牽二伯　聽到「嚎啕哭聲」鬆了一口氣…親手剪臍帶

台灣捐助疫情嚴重國家「1000萬片口罩」！　焦糖哥哥狂讚：我們可以拯救世界

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟：法務部就是個笑話

翁仁賢縱火6死4傷槍決伏法！被害親人慘況曝光　哽咽：父母沒有出入口逃

最值得投資的6瓶「造光神水」　可輕拍、塗擦、濕敷，亮膚美不完

砸畢生積蓄買房顧老伴！　高雄阿公「尿布曬到發黃」重複用怕浪費

影／最後一餐「滷味配酒」！翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」...伏法延後1小時

向防疫HERO致意！周天成見醫護洗手到脫皮　解除隔離馬上送護手霜

《跑男8》再爆大換血！　「第7季成員走3個」21歲超紅男偶像加入

荷蘭潛艦「海豚號」8人確診！　訓練中斷緊急返航

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

保險熱門新聞

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

利變保單掀最大降息潮　逾千張保單回饋金縮水

永達保經擴大徵才！目標主管人力達2000人

保險專家曝光投保關鍵：花小錢才能避免噴掉上萬元

南山人壽4月起全面調降利變商品宣告利率

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　只是行銷話術

保險專家：搞定3大條件「就不用買保單」！

南山人壽2019年賺339億元　年成長28%

永達保經：今年廣招各行業千里馬一同加入

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

永達保經複製台灣經驗　「西進策略」攻下中國市場

「四大壽險公司」滿手現金　罕見搶標世貿三館

東森華南寵物險熱賣！9月來已賣掉262張保單

更多熱門

相關新聞

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

壽險公司4月全面調降利率變動型保單宣告利率，包括新台幣、美元保單等幾乎全數調降，估計逾千多張保單受到影響，新台幣利變保單跌破2%。壽險業政策一出，保單回饋金縮水，讓保戶怒轟「根本就和銀行定存沒兩樣」；保險業務員也嘆，「沒有人想買保單了。」

利變保單掀最大降息潮　逾千張保單回饋金縮水

利變保單掀最大降息潮　逾千張保單回饋金縮水

和泰產險推出停業賠償保險　最高賠27萬元

和泰產險推出停業賠償保險　最高賠27萬元

疫情衝擊！金融三業獲利難創新高

疫情衝擊！金融三業獲利難創新高

獨／名醫身故理賠2億　家族爭奪兒子告贏繼母

獨／名醫身故理賠2億　家族爭奪兒子告贏繼母

關鍵字：

永達保經永達保險經紀人永達百萬圓桌MDRT吳文永陳慶鴻保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

威秀求政府下令「電影院全關閉」

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

類包機一女燒過38度　下午送負壓

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

援助國際1000萬片口罩　英荷波比：感謝台灣

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

即／遺體送出畫面曝！翁仁賢4根菸後...「2槍伏法」　家人拒領直送殯儀館

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

快訊／翁仁賢拒打麻醉！警告家人：我會追殺幾個輪迴

獨／多次遭翁仁賢嗆　判死法官回應

台灣要捐1000萬口罩　陸外交部：不是禁止出口？

北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面