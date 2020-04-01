永達保經擴大徵才！業務菁英「都是公司合夥人」　目標主管人力達2000人

▲永達保險經紀人業務團隊多次獲獎。圖為業務菁英大合照，當時獲得「保險界奧斯卡獎」美譽的保險信望愛獎。（圖／永達保經提供，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，打亂全球經濟成長，觀光服務業受創最深，有些公司已放無薪假甚至裁員。永達保險經紀人宣布，疫情中逆勢擴大徵才，廣納各行各業菁英加入，目標招募主管人力達2000人，同時建議台幹若回台重覓新職，也可以選擇轉任保險業務員，成為保險企業家。

永達保經董事長吳文永表示，業代在傳統保險通路努力一輩子，屆齡退休是完全裸退，所有組織歸還公司，這是「職業」。但在永達，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生時，利益可以由孩子領，孩子不在，可以由孫子領，這才叫資產，稱得上是「事業」。

吳文永說，在永達平台，所有業務人員都是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司賺錢大家分享，是穩賺錢的合夥人，業務人員不必出錢也不必出技術，只要出時間，把保險當成事業在經營。

根據壽險公會3月20日公布2019年人身保險業務員登錄概況，壽險公司2019年總登錄人數為22萬5433人，較2018年增加5027人，年增率2.28%；保險代理人及經紀人2019年總登錄人數有16萬5038人，較2018年增加5425人，年增率3.40%。顯示出有意從事保險業務員的新人，不再以大型保險公司為優先。

永達保經陳慶鴻總經理表示，保險經紀人或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，是許多新進人員發展首選。此外，保險經紀人針對客戶的需求作客製化的安排規劃，讓客戶擁有適合個人或家人的完整保障。

永達保經表示，公司具有3大競爭優勢，包括平台、制度及獎勵優勢，打造一個「共好、共享文化」的團隊學習舞台，無需擔心無薪假或被迫裁員，讓有興趣在保險經代業發揮長才的求職或轉職者重返職場時，更有自信並獲得成長，成就屬於自己的事業。

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