翁章梁化身希臘海神波塞頓　見證嘉義縣保育鱟成效

▲嘉義縣保育鱟成效卓著 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府在布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，邀請大家一起見證鱟保育的成果，縣長翁章梁還化身希臘海神波塞頓，手持三叉戟打擊海洋廢棄物，呼籲全民關注海洋生態議題，也陪恩愛夫妻魚提前共渡一個浪漫的情人佳節。

鱟是生態史上4億年前即存在於地球的物種，因形態至今沒有太大改變，有「活化石」之稱，過去常見於台灣西部沿海沙地，鱟血所製成的醫藥試劑還能保障人類的健康，但在海岸人為開發、濫捕及污染等因素下，三棘鱟的族群與棲地都在逐漸衰退中。

▲ 嘉義縣保育鱟成效卓著 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣2020年委託嘉義縣生態保育協會重啟調查好美寮濕地稚鱟族群量及棲地現況，其中9、10月在計畫樣區共發現14隻稚鱟，是布袋睽違多年再次發現稚鱟族群，具有重要意義，執行團隊也根據調查成果進行各樣區棲地比較分析，提出稚鱟合適的復育放流地點、時機，以及短、中、長期保育建議，對縣府未來持續推動鱟保育及復育工作有很大的助益。

翁章梁指出，海洋生態和棲息地遭受破壞，除了金門之外，鱟的生存空間已經受到威脅，縣府101年起選定布袋鹽田濕地進行鱟的復育，並在新岑國小建構「小鱟中間育成及成鱟飼育場」，聘請中央研究院生物多樣性中心指導，成功結合特色學校的發展來推動鱟的保育，截至今年已成功復育野放約450隻，藉由108年的重啟調查及稚鱟合適復育放流地點的評估，未來可望增加稚鱟放流的存活率，避免復育資源的浪費。

鱟總是一對一對的出現，有「夫妻魚」的稱呼，連續九年舉辦七夕鱟保育日情人節活動，嘉義縣政府將更將情人節選定為「鱟保育日」。海洋廢棄物、塑膠微粒污染日益嚴重，今年的鱟保育日活動結合海洋環境議題，讓民眾更加瞭解海洋污染的嚴重性，並共同交流構思解決相關海洋環境問題。