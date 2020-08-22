快訊／巴威攪局！北市宣布大稻埕情人節煙火延期

記者陳家祥／台北報導

因應巴威颱風海警發布，台北市政府依照「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」第7條規定，並參考台大天氣團隊預估晚間大同區空曠地區最大陣風可達5級風，考量民眾安全，22日晚間的「2020大稻埕情人節」的舞台活動及煙火施放均延期辦理，現場攤位也將陸續撤場，後續將另行公告活動舉辦時間。

▲大稻埕煙火秀是否舉辦，官員們在神明面前掙扎中。（圖／記者湯興漢攝）

「2020大稻埕情人節」活動8月22日在大稻埕延平河濱公園登場，今年活動以「愛沒有距離」為主題，強調疫情期間大家堅守社交距離，但真愛沒有距離，邀請大家一起來大稻埕聽情歌看煙火，讓彼此的心更靠近。為了讓活動順利進行，觀傳局還一度到鄰近的宮廟拜拜祈求天氣好轉，可惜最終仍不敵巴威颱風攪局。

氣象局稍早表示，巴威颱風剛達到輕度颱風標準，往北走強度可能繼續發展，也有可能成為中颱，但因為那時候已經慢慢遠離台灣，對台灣影響不大。巴威颱風以今天最接近台灣，會從東北東方海面通過，接近台灣時主要還是以輕度颱風影響為主，或是輕颱上限。

▼2020大稻埕情節煙火秀因巴威颱風攪局而取消，施放現場大批前卡位看煙火拍煙火的群眾只能敗興而歸。（圖／記者湯興漢攝，下同）