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陸委會：馬英九落入對岸統戰陷阱　靠九二共識避戰是幻想

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▲馬英九、吳敦義上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲馬英九出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九22日表示，蔡英文總統「聯美抗陸」，不接受「九二共識」，令兩岸僵局變成「危局」，是錯誤路線，將國家推至戰爭邊緣。對此，陸委會指出，認為接受「九二共識」才能避戰，是對中共專制政權抱持幻想、對台海情勢不負責任的說法，「馬前總統輕忽了我們捍衛國家安全的實力與決心，更未質疑北京當局行徑，落入其政治統戰的思維陷阱，是極其危險，更無法被國人接受。」

陸委會表示，國民黨部分人士持續抱持在台灣毫無共識、讓渡主權的「九二共識」，無法認清台海危機的本質在於中共霸權擴張及對台侵略的野心，勢將對國家主權安全造成嚴重傷害；所謂「九二共識才能避戰」、批評政府「選擇錯誤的國家路線，輕率將國家推向戰爭邊緣」，是對中共專制政權抱持幻想、對台海情勢不負責任的說法。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會強調，馬英九、蘇起認為接受「九二共識」才能避免戰爭，然去年中共「習五條」已明確指出「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，根本從未接受「一中各表」，也沒有中華民國生存的空間，只有矮化台灣的「一國兩制」。

陸委會提到，在九成台灣主流民意已堅定反對「一國兩制」的情況下，「九二共識」早已翻過兩岸關係歷史一頁，無法獲得國人「共識」。

陸委會指出，委屈無法求全，政府兩岸政策獲得國際社會及台灣人民的認同肯定，在中共不放棄武力犯台、文攻武嚇加大施壓下，國內各界更應團結一致，「馬前總統以所謂『首戰即終戰』鼓動台灣接受『九二共識』，輕忽了我們捍衛國家安全的實力與決心，更未質疑北京當局行徑，落入其政治統戰的思維陷阱，是極其危險，更無法被國人接受。」

陸委會還說，政府將持續致力維護兩岸和平穩定、提升自我防衛力量，「我們有堅定的信心抵擋中共侵犯，並持續與美國等民主國家共同合作，對抗極權專制，這才是真正捍衛國家主權與民主台灣的正確方式。」

▼解放軍在台海兩端進行演習。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

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