變種新冠病毒傳到台灣！名醫蘇一峰：亞洲3成患者感染

▲新冠肺炎突變病毒D382，從大陸武漢傳至台灣，也傳到新加坡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者李雪兒／綜合報導

國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）18日發布最新研究指出，在2019年亞洲初期感染的新冠肺炎的突變病毒D382，它最早從武漢出現，後來傳到台灣及新加坡。新加坡研究人員發現，這種變種病毒的基因組少了一部分，導致毒性明顯下降，因此得重症機率也大幅降低。對此，胸腔科醫師蘇一峰21日表示，這種變異的D382病毒株，在亞洲初期的感染者約佔三成。

蘇一峰在臉書解析指出，大陸一開始疫情爆發感染時，有專家同時注意到，另外一株異種D382新型冠狀病毒也同時流行，而台灣一開始的感染者也出現這種現象。值得一提的是，這株變異的病毒株基因缺損了382個鹼基，導致ORF8蛋白做不出來，因此病毒株在亞洲初期的感染者約佔三成，可是後來又消失不見了。

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他說，醫學期刊《刺胳針》（Lancet）研究發現，D382病毒導致的重症患者明顯變少，而新加玻的研究也指出，其感染者演變成重症的風險，只有一半的新冠肺炎的0.07倍，不過依然可以複製於感染，只是引發的免疫風暴較輕，因此比較少的重症會產生。

他還補充說，目前科學家也觀察到新冠病毒缺失了ORF8蛋白，可能對治療方法和疫苗的開發有影響，許多實驗室正在投入研發藥物來阻斷ORF8蛋白，是未來製藥的一大方向。