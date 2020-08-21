小潘潘老公江欽良「被控超貸11億」...涉犯7罪！判刑2年1個月　沒到場聽庭

▲江欽良被判2年1個月。（圖／翻攝江欽良臉書）



記者李忠憲、林昱萱／南投報導

藝人小潘潘的丈夫、南投名人江欽良涉嫌農會詐貸案，被控超貸11億，而南投地院審理後，依7罪嫌判刑2年1月徒刑，而其中兩個業務侵占罪，應執行11月徒刑，不得易科罰金，其餘5罪合計1年2個月，得易科罰金。

江欽良涉嫌為向草屯鎮農會貸款，透過不知情的張、洪2名人頭，購買草屯鎮日新段土地，再利用不知情的地政士至南投縣草屯地政事務所辦理土地移轉登記，涉犯使公務員登載不實罪嫌，而當時警方大規模搜索江家、寶島時代村，並於訊後讓江以1千萬元交保。對此，檢察官調查後，於2019年將其起訴。

對此，日前法官開庭時，江欽良呈上陳述書，內容指他2017年10月突遭警方大量警力持長短槍闖入住處，除說他是大黑道，誣陷他超貸30億元，使妻女身心受創，女兒更被同儕霸凌，「是在凌遲我的家人」，他出示被控組織犯罪獲不起訴的處分書，堅護自身清白。

全案於21日下午4時宣判，法官依共同犯行使偽造私文書罪，判4月徒刑；共同犯行使業務上登載不實文書罪，判3月徒刑；犯使公務員登載不實罪，判3月徒刑；共同犯公司法第九條第一項前段之未繳納股款罪，判4月徒刑，犯業務侵占罪（共2罪），各判9月、7月徒刑；犯商業會計法填製不實罪，判4月徒刑。

其中，得易科罰金部分，江欽良應執行有期徒刑1年2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日；不得易科罰金部分，江欽良應執行有期徒刑11月。另外，未扣案之犯罪所得新臺幣522萬786元、70萬4134元，均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。其餘被訴部分均無罪。此外，江欽良本人今日並未到庭聆聽宣判，僅派了2名代表到庭。