合歡山監視器驚見「200公分金字塔」建體　4座佇立邊坡深處！真正用途揭祕

▲合歡山昆陽停車場監視器可以看到4座金字塔外型的建體（紅圈處）。（圖／翻攝交通部公路總局）

記者葉國吏／綜合報導

合歡山暑假爆人潮，甚至人多到白天像菜市場、晚上像夜市。不過在人潮比較少的貴陽停車場上佇立了4座不知名的三角錐體建築，外型像是金字塔，也有人說像靈骨塔。網友拍照發問真正用途？結果引起歪樓留言，不過也有人透露真正用途。

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▲網友拍下合歡山昆陽停車場，提問這4座建體的功用為何？引起網友討論（圖／翻攝Facebook／登山健行自組隊，下同）

網友在臉書私密社團「登山健行自組隊」發文，指出在合歡山昆陽停車場有4座不知道用途的建體，「十幾年前念大學時就看過了，上禮拜去走合歡主峰又看到，突然又有了這個疑問。」

▲網友貼出合歡山昆陽停車場以前的樣貌。



從網友拍的照片可以看到，這4座建體外型類似古埃及金字塔，高度從旁邊的車輛推估約200公分左右，下半部用紅磚砌成、帶有類似灶爐的設計，上半部則以白色、百葉扇造型為主，建體頂端則是平面。對此網友留言歪樓「流星、隕石回收箱！」、「地底通道的通風孔」、「其實這是與外星人的通信裝備，這是機密喔」。

▲有部落客透露該建體是提供攤販販售商品使用。（圖／記者葉國吏翻攝）



不過其實也有很多網友都不知道真正用途，直到有人貼出一篇網誌，其中介紹昆陽停車場的設施，就有介紹到這4座建體，原來是提供攤販營用所使用。另外也有人貼出以前照片，可以看到該區域以前多是餐車進駐販售熟食，不過後來為了統一管理改建成類似金字塔的建體，卻因此讓餐車流失。