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合歡山觀景台！海拔3417公尺「驚見最孤獨一幕」　網笑：成為熱門打卡點

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▲海拔3417公尺！合歡山觀景台「驚見最孤獨一幕」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲AirPods獨自待在海拔3417公尺的高山上。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

為台灣百岳之一的「合歡山主峰」，對登山客們來說，是入門的好選擇。一名網友日前在景觀台上，撞見一個AirPods，孤獨地躺在石板上，這一幕莫名戳中笑點，不少人直呼，「要變成熱門打卡景點了！」

網友昨日在爆廢公社笑說，「史上最孤獨的AirPods，被遺忘在海拔3417公尺的觀景台上，等待著主人尋回！」從照片中可見，單個AirPods掉在低矮的石圍欄上，搭配周圍景色，的確有種蕭瑟感。

請繼續往下閱讀...

對此，網友們紛紛笑回，「然後又變景點了」、「其實是在測試遠距聽的音效好不好」、「哥的寂寞你不懂」、「會成為熱門合照打卡景點」、「我彷彿聽到了~是天籟」、「拍賣網站狂飆」、「名副其實孤單寂寞覺得冷，真的冷」、「這次沒即時影像能幫忙看顧了」。

▲海拔3417公尺！合歡山觀景台「驚見最孤獨一幕」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲不知道主人會不會特地來領回。（圖／翻攝自爆廢公社）

說到合歡山主峰，它位於南投縣仁愛鄉境內，步道全長近1.8公里，高度落差230公尺，全程起伏不大，路程往返約4小時，在百岳中算是初級班。

不過，合歡山管理局也提醒，雖然該步道是大眾化地區，交通也便利，但因位於3000公尺以上，應特別注意氣候變化與高山症的徵狀。

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