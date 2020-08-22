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紓困2.0仍看不到未來！彰化「黑狗兄」襪廠開源節流　外銷代工仍衰退7成

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▲李東林開發媽祖襪受到青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

▲李東林(左)開發媽祖襪受到青睞。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化「黑狗兄」李東林，1991年開始經營襪廠至今已經長達29年，早年是愛迪達的代工廠，曾經一年創下高達200萬雙的銷售量，今年因為新冠肺炎重創，即使「開源節流」，仍有長達6個月沒有訂單，外銷代工衰退7成，他也坦言，有政府紓困2.0不無少補，但何時會斷炊真的不知道，只能走一步算一步。

李東林體專畢業，是排球選手，他白手起家的勵志故事在2012年曾被刊登在各大媒體版面，也拍成微電影、出書「黑狗兄的青春夢」，前總統馬英九及親民黨主席宋楚瑜都曾到他的襪廠參觀，2014年頸椎開刀後，如今襪廠業務交給3個8年級的兒子女兒經營。

李東林曾開發「機能媽祖襪」，運用網路與實體店面的行銷，受到很多運動者的青睞，他接受電訪時也談到，今年Q1及Q2整體業績比起去年短少了5成，開放式活動也不能舉行，也沒有廠商願意訂購，工廠也由原本早晚2班縮減成1班，進入到夏季後不只「度小月」，民眾對襪子的需求量原本就少，再加上疫情影響，甚至從年初至今織襪機台還沒有全開的紀錄，只有「慘」可以形容。

▲李東林開發媽祖襪受到青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

李東林說，營收少再加上員工都是跟他一起打拼很多年的兄弟姊妹，也不忍心要他們留職停薪，只能逆勢操作，沒訂單時，日子還是得過，也曾就帶他們一起去旅遊提振士氣。

6月解封以後，實體店面仍無法應付每天排山倒海的開銷，李東林只能靠著經營網路粉專，開發新產品讓網友喜愛，但單靠這些仍無法解決擺在眼前的經營困境，現在就期待Q4疫情遠離，能恢復正常運作，也希望政府能多為他們這些基層代工廠想出一條走出困境的好方法。

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黑狗兄彰化襪廠紓困

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