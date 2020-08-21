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蘋果發布 watchOS 7 測試版2！　這兩款型號不相容

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▲▼ 蘋果 Apple Watch 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果推出 watchOS 7 Beta 2 版本。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今年首次提供 Apple Watch 最新系統版本的公開測試版，繼上週 watchOS 7 測試版首次亮相之後，蘋果今天再發布了公開的 beta 2 版本。

若用戶已經註冊了 watchOS 7 公開測試版，可以透過「iPhone > 一般 > 軟體更新」上，再同步 Apple Watch 應用程式來完成更新；若用戶沒有在軟體更新中看到 Beta 2 也不必著急，因為它正在陸續發步到設備中。

watchOS 7 新的公開版本 beta 2 是在本週早些時候發布的，如同之前介紹的，watchOS 7 帶來一些顯著的新功能，例如睡眠追踪、人臉共享、增添鍛練功能、洗手檢測等。

其中，最值得關注的一項功能就是「睡眠追踪」，watchOS 7 新增「睡眠」應用程式，每晚它將向用戶顯示有多少時間處於睡眠狀態，儘管蘋果尚未深入研究睡眠質量和不同的睡眠周期。

據蘋果官網上提供的 watchOS 7 完整列表，‌watchOS 7 ‌僅限於‌ Apple Watch‌ Series 3、Series 4 和 Series 5 型號，與‌ Series 1 和 Series 2 並不兼容。

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