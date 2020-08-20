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拍賣網站驚見大量載有《要塞英雄》的iPhone　起標價近30萬

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▲▼Fortnite被app store踢出。（圖／路透社）

▲蘋果上週以違反App Store指南為由，將熱門手遊《要塞英雄》（Fortnite）下架。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果上週以違反App Store指南為由，將熱門手遊《要塞英雄》（Fortnite）下架，有民眾因此看到「商機」，將已載有《要塞英雄》遊戲的iPhone手機掛上拍賣網站eBay出售，根據機款的不同，價格最高被喊到1萬美元（約新台幣29.6萬元）。

《要塞英雄》遊戲開發商Epic Games日前悄悄在遊戲中導入自家平台的直接付費選項，以繞過蘋果、Google等平台的「抽成」。上周，蘋果以違反平台規範為由，將《要塞英雄》遊戲自App Store下架，Google也隨即跟進。有民眾從中看到「商機」，將已安裝《要塞英雄》遊戲的iPhone機款掛上eBay拍賣。

實際上eBay搜尋關鍵字「iPhone fortnite installed」有超過400筆資料，而「fortnite iPhone」更有超過3,000筆搜尋結果。依所售機款的不同，價格從1,000美元至10,000美元不等。據《Business Insider》報導，有一款已下載《要塞英雄》的iPhone X被出價1萬美元，而iPhone X於2017年上市時，256GB版本售為1,149美元（約新台幣3.4萬元）。

不過值得一提的是，《要塞英雄》為一款幾乎涵蓋「全平台」的免費遊戲，無論是Nintendo Switch、PC、Xbox One、PlayStation 4、Android還是Mac上都可以玩。簡單來說，玩家還有很多其他的替代選項，因此，雖然eBay上有多款《要塞英雄》iPhone「求售」，但幾乎所有品項的競標數都為「0」。

Epic Games本周於官方推特透露，蘋果威脅將於8月28日撤銷Epic的iOS、Mac開發人員工具權限。蘋果隨後釋出強硬回應指出，絕不會為Epic破例，「因為我們認為將他們的商業利益置於保護用戶的準則之上，是不正確的。」

據外媒消息，目前Epic Games已找上串流音樂平台Spotify及智慧音箱Sonos結盟，要共同抵制蘋果的高抽成。

Epic Games恐遭拔開發權限　蘋果強硬聲明：絕不破例

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